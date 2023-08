Você conhece a lista das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui? Todo mês o ranking é atualizado no site e é possível conferir as marcas que possuem a pior avaliação dos usuários da plataforma.

O Reclame Aqui é o principal site de avaliação de empresas no país. Então, nele você encontra reclamações dos clientes de diversas marcas. Bem como, respostas das empresas. Além disso, é possível avaliar os serviços.

Veja neste artigo quais são as 20 piores empresas do Brasil no Reclame Aqui nos últimos 30 dias e conheça um pouco mais sobre cada uma delas e as avaliações recebidas.

As piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Atualmente, a lista das 20 empresas mais mal avaliadas no Reclame Aqui nos últimos 30 dias são:

Hurb ; Claro; Vivo; Yeesco; Uber; Instagram; 99 (App); Facebook; Caixa Econômica Federal; Enel Distribuição – São Paulo – Eletropaulo; Avaliador de Marcas; Rappi; Illuminim Iluminação; Samsung – Celular e computador; Loja Carrera; Oi; Samsung – TV e Eletrodomésticos; Metaserv Cobranças; Banco Original; Por fim, a Drogaria São Paulo.

Nos tópicos a seguir, conheça um pouco mais sobre cada uma das empresas e entenda qual a situação dos perfis no Reclame Aqui.

1 – Hurb

A Hurb, antigo Hotel Urbano, é uma plataforma que permite contratar pacotes de viagem, hospedagem e passeios. Assim, tem uma nota geral de 6.5 no Reclame Aqui, com mais de 144 mil reclamações feitas por usuários, sendo que quase mil não foram respondidas.

2 – Claro está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Na segunda posição das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui está a Claro. Ela é uma das maiores operadoras de celular do país e também oferece planos de internet, TV por assinatura e telefonia. Aliás, a nota geral não é informada no site e ela se enquadra como não recomendada.

3 – Vivo

Assim como a Claro, a Vivo também é uma grande operadora de celular do Brasil. Além disso, também se enquadra como empresa não recomendada, porque não respondeu pelo menos 50% das reclamações que já foram feitas por usuários na plataforma.

4 – Yeesco

A Yeesco é uma plataforma digital que visa democratizar a moda e criar estilos mais autênticos. Portanto, oferece mais de 12 marcas de vestuário e atende o público feminino, masculino e infantil. Assim, tem uma nota 5.6 no índice geral e conta com mais de 65 mil reclamações.

5 – Uber está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Na quinta posição das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui está a Uber. Este é o serviço mais consumido de transporte no país e também se enquadra como empresa não recomendada. Afinal, não respondeu nem 50% das reclamações de seus clientes no site.

6 – Instagram

O Instagram, uma das mídias sociais mais consumidas do mundo, também não ficou fora da lista. Assim, não apresenta média geral e se enquadra na lista de empresas não recomendadas, pela falta de retorno aos clientes.

7 – 99 (App)

O aplicativo de transporte 99 é mais um dos exemplos de piores empresas do Brasil no Reclame Aqui. Então, tem uma nota geral de 6.3 e soma mais de 111 mil reclamações na plataforma.

8 – Facebook está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Outra rede social presente na lista é o Facebook, que soma mais de 165 mil avaliações e se enquadra como empresa não recomendada. Isso porque, não responde a maioria dos comentários dos usuários.

9 – Caixa Econômica Federal

A primeira instituição financeira da lista é a Caixa Econômica Federal. Afinal, o banco público do Governo Federal tem mais de 126 mil reclamações e nunca respondeu nenhuma solicitação.

10 – Enel Distribuição – São Paulo – Eletropaulo

Com nota geral 5.9, a Enel é mais uma das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui. Portanto, possui mais de 114 mil reclamações de usuários e diversos problemas recorrentes entre os clientes.

11 – Avaliador de Marcas

A página do Avaliador de Marcas não conta com nenhuma reclamação e nenhuma resposta às mais de 3 mil reclamações. Dessa forma, também se enquadra como empresa não recomendada.

12 – Rappi está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Com nota geral de 7.7, a Rappi também está na lista das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui. A marca de delivery conta com mais de 150 mil reclamações, mas tem um bom índice de respostas aos usuários.

13 – Iluminim Iluminação

A Iluminim é uma loja especializada em iluminação e oferece produtos como lâmpadas LED, luminárias e refletores. Assim, tem uma nota 4.7 no geral e possui quase 30 mil reclamações.

14 – Samsung – Celular e computador

Sem nunca ter respondido um cliente na plataforma, a Samsung está na lista das piores empresas do Brasil no Reclame Aqui. Além disso, se encontra como não recomendada pelo site.

15 – Loja Carrera

Não há nenhuma informação sobre a Loja Carrera no Reclame Aqui, mas a empresa tem uma média geral de 3.3 no site. Bem como, tem mais de 2 mil reclamações de clientes.

16 – Oi está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Mais uma operadora de telefonia do Brasil integra a lista. Portanto, a Oi respondeu apenas 4 reclamações entre os mais de 96 mil pedidos e se enquadra como empresa não recomendada.

17 – Samsung – TV e Eletrodomésticos

Novamente na lista, esta área de Samsung foi desativada na plataforma do Reclame Aqui, mas ainda consta no ranking do site.

18 – Metaserv Cobranças

A Metaserv é um serviço de cobranças e está na lista de piores empresas do Brasil no Reclame Aqui. Assim, enquadra-se na lista de empresas não recomendadas e possui mais de 2 mil reclamações.

19 – Banco Original está entre as piores empresas do Brasil no Reclame Aqui

Outro serviço bancário da lista é o Banco Original, que tem uma média geral de 6.5 e possui mais de 380 mil reclamações. Então, apesar de um resultado regular, no último mês não obteve bons resultados.

20 – Drogaria São Paulo

Para encerrar a lista de piores empresas do Brasil no Reclame Aqui está a Drogaria São Paulo. Mas, no momento, a página foi desativada.