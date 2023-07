LISTA de beneficiários que vão passar por CORTE DO BOLSA FAMÍLIA no mês de agosto

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, é importante ressaltar que existem critérios para que as famílias sejam elegíveis e continuem recebendo o benefício.

Novas regras do Bolsa Família

No final de junho, o Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória do Bolsa Família, que estabeleceu novas regras para o programa. Uma das mudanças é o corte do benefício para os beneficiários que possuem renda per capita acima do valor definido pelo programa.

A Regra de Proteção foi implementada para garantir que as famílias com renda acima de R$ 218 continuem recebendo o Bolsa Família, porém com um desconto de 50%. Isso significa que uma família que teria direito a receber R$ 600 da parcela regular passará a receber apenas R$ 300.

Essa medida tem como objetivo incentivar as famílias a buscarem a independência financeira, mas é importante destacar que a Regra de Proteção tem validade de até dois anos. Após esse período, as famílias que ainda possuírem renda per capita elevada serão desligadas do programa.

Além disso, famílias que ultrapassarem uma renda mensal de R$ 660 por pessoa também serão automaticamente desligadas do Bolsa Família. Essa nova regra já está em vigor a partir do mês de julho, portanto os beneficiários devem ficar atentos ao repasse do mês de agosto.

Bloqueio e desligamento do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) confirmou o retorno das regras condicionais do programa Bolsa Família. Após um período de interrupção nos meses de maio e junho, as regras voltaram a ser cobradas em julho.

No mês de julho, os beneficiários que não estavam cumprindo as regras condicionais do Bolsa Família receberam notificações sobre a importância de se manter em dia. Famílias que continuarem descumprindo os critérios poderão ter o benefício bloqueado e, em casos mais graves, serão desligadas do programa.

Confira a mensagem enviada aos beneficiários do Bolsa Família:

“Mensagem do Bolsa Família: Condicionalidades – Advertência: alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em abril ou maio de 2023. Evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade.”

É importante ressaltar que, no caso de bloqueio por descumprimento das regras condicionais, as famílias não têm direito a receber as parcelas retroativas do benefício. Além disso, o bloqueio pode ter duração de até dois meses.

Regras condicionais do Bolsa Família



Você também pode gostar:

As regras condicionais do Bolsa Família visam garantir que as famílias beneficiárias cumpram determinados critérios para continuar recebendo o benefício. Essas regras são:

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%. Manter crianças e adolescentes de 6 a 18 anos com frequência escolar mínima de 75%. Realizar o acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças de até seis anos. Manter a carteira de vacinação da família atualizada. Gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos ao cumprimento dessas regras para evitar o bloqueio ou desligamento do Bolsa Família.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em julho

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo repasse do Bolsa Família e segue um calendário oficial com datas escalonadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de julho:

NIS de final 1 | Dia 18 de julho

NIS de final 2 | Dia 19 de julho

NIS de final 3 | Dia 20 de julho

NIS de final 4 | Dia 21 de julho

NIS de final 5 | Dia 24 de julho (antecipado para o sábado, 22)

NIS de final 6 | Dia 25 de julho

NIS de final 7 | Dia 26 de julho

NIS de final 8 | Dia 27 de julho

NIS de final 9 | Dia 28 de julho

NIS de final 0 | Dia 31 de julho (antecipado para o sábado, 29) |

É importante que os beneficiários estejam atentos às datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo.

Ademais, o programa Bolsa Família é uma importante ferramenta de combate à pobreza e de promoção da inclusão social no Brasil. No entanto, é fundamental que as famílias beneficiárias estejam cientes das novas regras e cumpram os critérios estabelecidos para continuar recebendo o benefício.

O corte do benefício para as famílias com renda per capita acima do valor estabelecido pelo programa, a retomada das regras condicionais e o calendário de pagamento são medidas que visam garantir a eficácia e a transparência do programa.

Portanto, é essencial que os beneficiários estejam atentos às suas obrigações e mantenham-se atualizados sobre as informações relacionadas ao Bolsa Família, buscando sempre a independência financeira e a melhoria de vida para suas famílias.