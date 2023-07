Lista de espera do Fies 2023 é divulgada pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje, dia 18 de julho de 2023, a tão aguardada lista de espera dos candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano. Essa lista é utilizada pelo MEC para preencher as vagas que porventura não foram ocupadas em instituições privadas de ensino superior.

Resultado da Lista de Espera do Fies 2023

A lista de espera do Fies é composta pelos candidatos que manifestaram interesse em participar do programa, mas que ainda não foram selecionados nas chamadas regulares. Esses candidatos aguardam a possibilidade de serem pré-selecionados para as vagas que escolheram no processo seletivo.

Os candidatos que tiverem seus nomes na lista de espera devem acessar a página do programa no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para complementar a inscrição e contratar o financiamento. É importante ressaltar que esse procedimento deve ser realizado em até três dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da pré-seleção.

Para acompanhar o resultado do processo, os candidatos também devem acessar a página do Fies Seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

“A inclusão do nome do candidato na lista de espera garante apenas a espera dele ser pré-selecionado para as vagas para as quais se inscreveu neste processo seletivo, permanecendo a pré-seleção condicionada à disponibilidade de vaga no grupo de preferência e nos cursos de opção, bem como à observância das demais regras do programa.” – Ministério da Educação (MEC)

Como Participar do Fies 2023

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi criado em 2001, por meio de lei específica, com o objetivo de conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas participantes do programa. Para ser elegível ao Fies, o aluno deve ter obtido avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e cumprir os seguintes requisitos:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Ter obtido nota média igual ou superior a 450 pontos no Enem; Não ter zerado a redação do Enem; Ter renda familiar com as regras compatíveis com o programa.

A escala de financiamento do Fies varia de acordo com a renda familiar do candidato. O programa oferece diferentes modalidades, como o Fies Tradicional, o Fies Juros Zero e o P-Fies.

Cronograma e Procedimentos do Fies 2023



O cronograma e os procedimentos relativos ao processo seletivo do Fies 2023 foram alcançados pelo edital publicado pelo MEC. De acordo com o documento, a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera é até o próximo dia 29 de agosto.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e cumprir as etapas necessárias dentro do período determinado. É fundamental acompanhar as informações no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e estar atento às orientações do MEC.

A divulgação da lista de espera do Fies 2023 pelo Ministério da Educação é uma oportunidade para os candidatos que ainda aguardam uma vaga no programa. É importante que esses candidatos acessem a página do Fies Seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e complementem a inscrição dentro do prazo estabelecido.

O Fundo de Financiamento Estudantil possibilita o acesso ao ensino superior para milhares de estudantes brasileiros, auxiliando no pagamento das mensalidades e garantindo para a formação acadêmica e profissional desses jovens.

Portanto, se você está na lista de espera do Fies 2023, não perca tempo e garanta a sua vaga no programa. Acesse a página do Fies Seleção, confira o resultado e siga as orientações para contratar o financiamento. O seu futuro está em suas mãos!