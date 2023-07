LISTA de quem vai receber de R$750 a R$1.050 via CAIXA TEM no dia 18/07 alegra brasileiros

Os pagamentos mais recentes aos beneficiários do Bolsa Família começarão em 18 de deste mês, abrangendo os registrados com o NIS final 1. Dessa forma, as famílias atendidas pelo programa terão a oportunidade de sacar as quantias depositadas na conta do Caixa Tem, ou movimentar os montantes por meio do aplicativo de igual nome.

No que se refere aos montantes, as famílias continuarão recebendo de acordo com a sua própria composição. Isso significa que se houver uma criança de até 6 anos na residência, a família receberá R$ 750. E se houver três crianças de até seis anos, a quantia será de R$ 1.050 creditada no Caixa Tem.

O valor mínimo permanece em R$ 600. No entanto, em junho, com a disponibilização de um adicional, o valor médio do benefício aumentou e ultrapassou os R$ 700.

O valor médio do repasse em junho foi o maior registrado na história do programa. Por essa razão, como comunicado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em junho apenas, o programa alcançou 21,2 milhões de famílias, resultado de um investimento de R$ 14,97 bilhões.

Benefícios do novo Bolsa Família nos depósitos do Caixa Tem em julho

No novo Bolsa Família, cada indivíduo da residência tem direito a R$ 142, os quais serão somados, permitindo que famílias mais numerosas possam receber mais. Esses R$ 142 são pagos a cada indivíduo, independentemente de sua idade.

Agora, caso a família tenha menos membros, ou seja, composta apenas por uma pessoa, e a soma desses valores não alcance R$ 600, o Governo Federal se compromete a complementar o montante restante para atingir a parcela mínima de R$ 600.

Portanto, dependendo da estrutura familiar, será necessário o repasse do Benefício Complementar. Dessa forma, haverá a garantia que a residência alcance o valor mínimo da parcela, ou seja, R$ 600. Em junho, 19,4 milhões de famílias receberam o complemento, totalizando um repasse de R$ 5,27 bilhões.

Quais são os requisitos para receber o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes requisitos:



Estar em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita mensal inferior a R$ 154 (cerca de US$ 29 em julho de 2023);

Certifique-se de que seus filhos frequentem a escola e recebam vacinas;

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos;

Cadastre-se no Cadastro Único, um banco de dados nacional de famílias de baixa renda.

O programa oferece quatro diferentes tipos de benefícios: Básico, Variável, Variável para Jovem e Superação da Extrema Pobreza. O valor da ajuda financeira recebida depende da renda da família, do número de filhos e dos tipos de benefícios aos quais eles são elegíveis.

Número de beneficiários por família no programa

De acordo com os resultados da pesquisa, o número máximo de beneficiários por família para o Bolsa Família é de cinco. Isso significa que uma família pode receber ajuda financeira para até cinco filhos ou outros membros elegíveis da família que atendam aos requisitos do programa.

O que acontece se a família ultrapassar a quantidade máxima de beneficiários?

De acordo com informações do Governo Federal, se uma família tiver mais beneficiários do que o máximo permitido, será um problema. Isso porque apenas os cinco primeiros beneficiários receberão o auxílio financeiro do programa Bolsa Família. Isso significa que a família não receberá ajuda financeira adicional para nenhum beneficiário além do quinto.

Como solicitar o Bolsa Família

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário seguir os seguintes passos. Após a inscrição no Cadastro Único e verificação dos requisitos, a família pode solicitar o Bolsa Família por meio do:

Aplicativo do Bolsa Família vinculado à Caixa, disponível para iOS ou Android ;

ou ; Pelo telefone 0800 726 02 07;

Presencialmente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS);

Posto de Atendimento do Cadastro Único responsável pelo programa Bolsa Família.

Para se inscrever no Cadastro Único, é necessário levar os seguintes documentos:

CPF ou Título de Eleitor do responsável pela família;

Comprovante de residência;

Carteira de Trabalho;

Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos.

É importante lembrar que no dia da entrevista, não é necessário que toda a família vá ao local de cadastramento. Se o responsável pela família for maior de 16 anos, preferencialmente mulher, ela poderá cadastrar toda a família.