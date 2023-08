Lista de verduras não recomendadas para DIABÉTICOS ASSUSTA

Após receber o diagnóstico de diabetes, é natural que os pacientes se preocupem com a necessidade de mudar seus hábitos alimentares. Assim, essas pessoas acreditam que, como diabéticos, terão que abrir mão de muitos alimentos que costumava consumir.

Embora seja verdade que uma reeducação alimentar é necessária para controlar a doença e evitar complicações à saúde, é importante ressaltar que a lista de alimentos permitidos para diabéticos é bastante ampla. Dessa forma, há uma superação dos itens que devem ser evitados.

Um pouco sobre a diabetes

Antes de apresentarmos a lista de alimentos que devem ser evitados pelos diabéticos, é fundamental entender um pouco sobre a doença. O diabetes é uma condição em que os níveis de glicose no sangue se mantêm elevados, ou seja, há um aumento da quantidade de açúcar circulando nos vasos sanguíneos.

Em pessoas saudáveis, os níveis de glicose também podem aumentar após as refeições. A insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, é responsável por transportar as moléculas de glicose para dentro das células, onde são convertidas em energia. Infelizmente, esse mecanismo não funciona adequadamente em pacientes com diabetes.

Existem dois tipos principais de diabetes. O tipo 1 ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente. Já o tipo 2 é caracterizado pela resistência do organismo à ação da insulina, geralmente desenvolvida ao longo de anos de hábitos de vida pouco saudáveis, como alimentação desequilibrada e sedentarismo.

Para ambos os tipos, é essencial promover uma reeducação alimentar, pois o corpo não consegue lidar com grandes quantidades de glicose de uma só vez. Portanto, a escolha adequada dos alimentos é fundamental para o controle da doença.

Verduras que diabéticos devem evitar

As verduras comumente são conhecidas por serem os tipos de alimentos saudáveis, com nutrientes essenciais, bem como benéficos para a nossa saúde. Contudo, para quem sofre com o diabetes, é importante se conscientizar que nem todas as verduras conseguem ser igualmente seguras no consumo diário.



Você também pode gostar:

Para ter o controle mais adequado da quantidade de açúcar na corrente sanguínea, é essencial optar por uma alimentação adequada, incluindo selecionar cuidadosamente as verduras. Algumas, devido ao índice glicêmico alto, podem causar aumento desses níveis após o consumo, o que não tem recomendação para diabéticos.

Aqui estão as cinco verduras que requerem cautela para os diabéticos:

1.Beterraba

Mesmo sendo uma fonte saudável de antioxidantes e fibras, a beterraba tem alto índice glicêmico.

2.Milho

O milho tem uma grande quantidade de amido, o que leva a picos glicêmicos na corrente sanguínea, sendo recomendada a moderação no consumo.

3.Batata-doce

Embora a batata-doce seja vista como a alternativa saudável para a batata inglesa, ela ainda assim tem carboidratos de digestão rápida.

4.Mandioca

Tal como a batata-doce, a mandioca contém quantidades substanciais de carboidratos de rápida absorção, devendo ser consumida com a máxima moderação.

5.Abóbora

A abóbora é rica em carboidratos, tendo um índice glicêmico alto, portanto, aconselha-se o consumo com moderação.

Portanto, para uma dieta adequada para diabéticos, é essencial estar atento à escolha das verduras e a sua quantidade, garantindo um melhor controle dos níveis de açúcar no sangue.

Diabéticos não podem consumir uma sobremesa nunca mais?

Falar em “nunca mais”, seja para a diabetes ou qualquer outra condição de saúde, pode parecer muito drástico. É importante lembrar que em alguns dias, pode ser possível consumir algum doce, desde que seja em pouca quantidade e de forma consciente. Para isso, deve-se levar em consideração as taxas de glicemia para evitar complicações.

Ter o acompanhamento de um nutricionista é fundamental para saber quais alimentos ingerir e quando fazê-lo. Dessa forma, não é preciso recorrer a dietas extremamente restritivas que possam afetar negativamente a qualidade de vida do paciente. Além disso, o médico endocrinologista desempenha um papel essencial na adaptação dos cuidados com a saúde, analisando e tratando questões hormonais do organismo.