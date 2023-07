Lista dos 5 automóveis que sairão de linha

Em 2023, pelo menos cinco modelos de automóveis serão descontinuados, ou seja, sairão de linha. Segundo dados, a Chevrolet é a marca que mais reduzirá a produção até o fim deste ano, interrompendo a produção do Cruze e do Cruze Sport6.

Recentemente, a General Motors, proprietária da Chevrolet, anunciou a retirada do modelo Bolt do mercado. Contudo, após reconsiderar seus automóveis que sairão de linha, decidiu manter a produção do elétrico, porém, em uma versão atualizada. O novo modelo será fabricado com tecnologia Ultium e Ultifi, de acordo com a empresa.

Por que certos automóveis sairão de linha?

Os carros podem sair de linha em 2023 por dois principais motivos: queda nas vendas ou a inserção de uma versão mais tecnológica do modelo anterior. A vida útil de um veículo costuma ser em torno de 6 anos, mas esse prazo pode variar dependendo de cada país e da aceitação do modelo. Alguns carros podem permanecer no mercado por mais tempo, como é o caso do Fiat Mille, que sobreviveu por 24 anos no Brasil.

O aumento das vendas de outros modelos também pode ser um fator decisivo para a descontinuação de um carro. Por exemplo, a perda de mercado do Volkswagen Santana, que foi substituído pelo Bora.

Entre os modelos que já saíram de linha recentemente, podemos citar os veículos da Ford, como o Ka, Ka Sedan e EcoSport. A linha up da Volkswagen também foi descontinuada, assim como o Fox, que não alcançou o sucesso esperado para substituir o Gol. O Honda Fit, um dos modelos mais vendidos e com preço acessível, também saiu de linha após 18 anos no mercado. O icônico Fiat Uno também se despediu após 40 anos.

Agora, para 2023, outros modelos de carros estão previstos para sair de linha. No entanto, como a lista completa ainda não foi divulgada, vamos apresentar os cinco principais.

Lista de carros que serão descontinuados

Alguns modelos de carros serão descontinuados no mercado brasileiro em 2023. Entre eles, estão:



Chevrolet Cruze e o Cruze Sport6

Eles, atualmente, são oferecidos a preços acima de R$ 149 mil e R$ 168 mil, respectivamente.

Jaguar F-Type

Outro modelo que dará adeus ao mercado é o Jaguar F-Type, que após onze anos de produção no Reino Unido, terá sua fabricação encerrada. No entanto, a marca lançará uma edição especial do automóvel para celebrar os 75 anos da linha de esportivos. Para o Brasil, serão disponibilizadas apenas 14 unidades do último modelo, sendo duas delas mantidas pela fabricante.

Kia Cerato

A Kia também interrompeu as vendas do Cerato no Brasil, com apenas 14 unidades emplacadas entre janeiro e junho deste ano.

Renault Captur

Enquanto isso, o Renault Captur enfrenta uma redução nas vendas devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, já que alguns componentes do modelo eram importados do território russo. A produção do Captur em São José dos Pinhais, no Paraná, deve ser encerrada em breve.

BMW X1

O SUV X1 da BMW, fabricado em Santa Catarina, vem conquistando sucesso tanto na Europa quanto no Brasil, assim como seu irmão sedã. O veículo passou por atualizações, recebendo novas grades e faróis, e apresenta um design mais esportivo. Além disso, a cabine foi ampliada, proporcionando mais espaço, e a central multimídia BMW iDrive 8 foi incluída, com telas de 10,25″ para os instrumentos e 10,7″ para a central.

Outros automóveis que sairão de linha

VW Polo – O novo automóvel mudará em termos de interior, design, e terá um motor turbo novo;

em termos de interior, design, e terá um motor turbo novo; VW Virtus – A mudança será na motorização, visual e interior;

Volkswagen Gol – O veterano está prestes a dar lugar a um modelo com cara de SVU e mais moderno;

Volkswagen Voyage – Sua substituição será pelo novo Virtus;

Renault Logan – A montadora pensa em trazer para o público um SVU novo em 2024;

Toyota Yaris – Nem a versão sedã ou hatch foram recordes de venda.