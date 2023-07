Log-In Logística CONTRATA para vários setores

A Log-In Logística, empresa que oferece soluções logísticas customizadas e sob medida para o transporte e armazenagem de cargas, está em busca de mais profissionais para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar com mais detalhes sobre a companhia, dê uma olhada nas vagas:

Analista de Infraestrutura SR – Efetivo;

Analista de Segurança Intermodal PL – Efetivo;

Auditor Interno Sênior – Efetivo;

Chefe de Máquinas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Condutor Mecânico – CDM – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Eletricista II – Vila Velha – ES – Efetivo;

Executivo de Vendas Pleno – Itajaí – SC – Efetivo;

Executivo de Vendas SR – Efetivo;

Marinheiro de Convés – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Marinheiro de Máquinas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Moço de Convés – Efetivo;

Moço de Máquinas – Efetivo;

Segundo Oficial de Máquinas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Taifeiro – TAA – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Técnico de Inspeção Elétrica – Efetivo.

Mais sobre a Log-In Logística

Sobre a Log-In Logística, é interessante frisar que a empresa conecta o Brasil e o Mercosul por terra e mar, com os serviços de navegação de cabotagem com frota de navios próprios e afretados, movimentação portuária composta pelo Terminal Portuário de Vila Velha e Terminais Intermodais de Itajaí e Guarujá.

Ademais, além de planejamento logístico com uma equipe versátil e altamente capacitada para estudar, redesenhar e gerenciar as melhores soluções para o seu negócio, a missão da companhia é disponibilizar serviços de navegação de cabotagem e movimentação portuária que gerem relações rentáveis de longo prazo e contribuam para aumentar a competitividade do Brasil.

Como entrar na empresa?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do que viu? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!