Logan Paul, bebida energética primária da KSI, é recolhido no Canadá devido ao conteúdo de cafeína

Definitivamente não é mais o primeiro dia no Canadá … funcionários do norte disseram esta semana que estão se lembrando Logan Paul dar KSIpopular bebida energética do Brasil — devido ao seu alto teor de cafeína.

A Health Canada anunciou a decisão na quarta-feira … dizendo que a 200 miligramas de cafeína por lata, o Prime Energy precisa ser retirado das prateleiras das lojas.

As autoridades disseram que a cafeína em cada recipiente – que é igual a aproximadamente duas latas cheias de Red Bull – é muito alta… chegando a 20 miligramas acima do limite recomendado do país de 180 por porção.

A mudança ocorre apenas alguns dias depois que o senador dos Estados Unidos Chuck Schumer questionou se a bebida dos influenciadores de mídia social também deveria ser vendida em lojas americanas.

O democrata argumentou que representava um “sério problema de saúde” para as crianças… e instou a Food and Drug Administration a investigar tudo.

De sua parte, Paul e KSI responderam … observando que o Prime Energy é diferente da bebida Prime Hydration que eles lançaram inicialmente em 2022.

A hidratação, reiteraram eles e a empresa, é para todos … enquanto a versão energética – que caiu no início deste ano – “não é recomendada” para menores de 18 anos.



Paul criou recentemente um TikTok sarcástico onde tentou demonstrar a diferença entre as bebidas e a água.

“Como uma marca”, os funcionários do Prime acrescentaram em um comunicado no início desta semana, “nossa principal prioridade é a segurança do consumidor, por isso damos as boas-vindas às discussões com o FDA ou qualquer outra organização sobre as mudanças sugeridas na indústria que consideram necessárias para proteger os consumidores”.