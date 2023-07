Logan Paul fica noivo da namorada Nina Agdal

A estrela da mídia social e da WWE fez a grande pergunta enquanto estava de férias no lago Como, na Itália, no domingo, fontes próximas ao casal podem confirmar.

Logan acabou de encerrar sua última aparição na WWE no dia anterior em Londres, voando alto e batendo no corpo de outros competidores. Ele definitivamente levou alguns caroços no ringue, mas temos certeza de que nada disso importa com um casamento no futuro!