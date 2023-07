Logan Paul novamente em água quente, desta vez sobre os ingredientes questionáveis ​​do PRIME

Yestrelas do outTube Logan Paul e KSI estão em água quente sobre a grande quantidade de cafeína encontrada em MELHOR bebidas energéticas. Senador Charles Schumer apelou à Food and Drug Administration (FDA) para investigar a empresa de bebidas de hidratação porque as crianças são seu público principal.

Schumer, 72, um democrata de Nova York, entende que a bebida energética diz que não é para menores de 18 anos, mas argumenta que Hidratação PRIME – sua opção sem cafeína – não se diferencia o suficiente da bebida para adultos.

“Um dos símbolos de status mais quentes do verão para as crianças não é uma roupa ou um brinquedo – é uma bebida”, disse Schumer. “Mas o comprador e os pais devem ficar atentos porque é um sério problema de saúde para as crianças que atinge tão febrilmente.”

PRIME se anuncia como uma alternativa vegana e sem açúcar a outras bebidas energéticas, mas contém 200 miligramas de cafeína por 12 onças, o equivalente a seis Coca Cola latas ou cerca de duas touros vermelhos.

Os ingredientes questionáveis ​​da bebida levaram a proibições em algumas escolas da Austrália e do Reino Unido.

PRIME é patrocinadora do UFC e do FC Barcelona

A rápida ascensão do PRIME ao sucesso, principalmente devido ao público jovem de Paul na América e KSI na Inglaterra, levou a tornar-se patrocinador oficial de grandes marcas.

FC Barcelona anunciou recentemente sua parceria com a empresa de bebidas energéticas, juntando-se Arsenal FC no trem PRIME.

UFC também é patrocinado pelo PRIME e muitos de seus lutadores agora seguram a garrafa de energético após vencer uma luta.

Paul não é estranho ao drama. Ele pede desculpas por suas ações desde que se tornou uma sensação do YouTube há uma década.

Golpe criptográfico de Logan Paul

O controverso YouTuber ainda não resgatou as vítimas de seu CryptoZoo Golpe de NFT, apesar de traçar um plano para consertar as coisas há seis meses.

Paulo foi exposto por Por Stephen “Coffeezilla” Findeisenque recentemente afirmou ter falado com as vítimas sobre o não pagamento.

“Falei com as vítimas e observei seus atos públicos. Discórdia conversar o ano todo”, disse Findeisen. “A última vez que Logan se comunicou com eles foi em janeiro. Também entrei em contato com Logan várias vezes perguntando sobre isso.

“Segundo as vítimas, não [have] foram pagamentos zero. Não há desculpa para isso. Logan fez uma declaração pública sobre isso, assumiu o crédito por isso e fantasiou as vítimas.”