Logan Paul se oferece para estrear no UFC no card de Elon Musk x Mark Zuckerberg, chama Paddy Pimblett

Logan Paul há muito vem provocando seu interesse em passar para o MMA e parece que ele encontrou o card perfeito para fazer sua estreia.

Com os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg continuando a provocar um eventual confronto entre eles em uma luta real – e o presidente do UFC Dana White empolgado com a chance de promovê-lo – Paul diz que estaria mais do que disposto a compartilhar o mesmo card.

“Vou ser honesto, eu lancei”, disse Paul em seu podcast. “Eu lancei internamente, lancei para o [executives] ou seja, se Elon Musk e [Mark] Zuckerberg, farei minha estreia no UFC na eliminatória. Vou lutar de graça, por caridade.”

Desde a primeira vez que provocou a possibilidade nas mídias sociais, Musk chegou a treinar com a lenda do UFC Georges St-Pierre, enquanto Zuckerberg se tornou um entusiasta do jiu-jitsu brasileiro nos últimos meses, enquanto trabalhava com o famoso instrutor Dave Camarillo.

Os rivais de negócios podem ter ainda mais em jogo, já que o Meta de Zuckerberg está se preparando para lançar um novo canal de mídia social que servirá como rival direto do Twitter, que Musk comprou no ano passado por US$ 44 bilhões.

Já Paul já tem uma ideia de adversário para sua estreia no UFC.

“Você sabe com quem eu quero lutar, na verdade, porque aquele idiota do Andrew Tate não vai lutar comigo. Dê-me Paddy Pimblett — disse Paul. “Dê-me ‘Paddy the Baddy’.

“Na entressafra, aquele menino parece um dirigível e ele sobe na minha categoria de peso e eu dou uma surra nele. Ele é muito pequeno quando corta peso. Quando ele não perde peso, ele é uma ferradura.”

Embora Pimblett normalmente compita como peso leve, Paul não parece muito preocupado com as diferenças de tamanho entre eles, com o nativo de Ohio atingindo a balança em 189,5 libras quando teve uma exibição de boxe contra Floyd Mayweather em 2021.

Paul também acredita que o UFC ou quem quer que promova Musk x Zuckerberg precisará fazer algumas lutas convincentes na eliminatória, porque ele não espera muito dos empresários que tentam competir no MMA.

“Eles vão precisar empilhar o undercard”, disse Paul. “É por isso que estou me intrometendo porque, sendo honesto com você, sem ofender esses meninos, vai ser patético. Essa luta vai ser patética. Muito divertido, mas vamos lá.

“Faça socar alguém que não sabe socar e veja como fica. Assista minha primeira luta.”