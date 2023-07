Lojas Colombo OFERECE EMPREGOS na região SUL

As Lojas Colombo, famosa rede varejista brasileira com sede na cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, está contratando novas pessoas para dois estados do Sul do Brasil. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a marca, conheça a lista de oportunidades disponíveis:

Gerente de Loja – Rio Negrinho – SC – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Ubiratã – PR – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Cafelândia, Paiçandu e Mandaguari – PR – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Orleans – SC – Lojas / Shopping;

Operador Logístico – Nova Santa Rita – RS – Logística;

Motorista – Nova Santa Rita – RS – Transporte;

Vendedor (a) – Juranda – PR – Venda Interna;

Assistente Comercial – Vendas (Farroupilha) – Farroupilha – RS – Administração Geral;

Cobrador – Jaraguá do Sul – SC – Venda Interna;

Cobrador – Blumenau – SC – Venda Interna;

Operador de Cobrança – Farroupilha – RS – Cobrança;

Analista de Administração de RH – Nova Santa Rita – RS – RH;

Auxiliar Administrativo – Nova Santa Rita – RS – Administração Geral;

Assistente de Checagem – Farroupilha – RS – Bancária;

Analista de RH – Nova Santa Rita – RS – Recursos Humanos.

Mais sobre as Lojas Colombo

Sobre as Lojas Colombo, podemos destacar que, atualmente, conta com forte atuação no Sul do país. Possui 250 lojas físicas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e dois grandes centros de distribuição em Porto Alegre e Curitiba, com um frota própria de aproximadamente 150 caminhões, que fazem mais de 1000 entregas diárias.

Por fim, as Lojas Colombo também mantém um multicanal de vendas, incluindo lojas de rua, em shoppings, televendas, vendas pelo celular e e-commerce, através do site oficial.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas das Lojas Colombo já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: