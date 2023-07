Lojas Torra tem 29 vagas de emprego abertas pelo país

A renomada empresa varejista Lojas Torra anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e continuar oferecendo um atendimento de excelência aos seus clientes, a empresa busca profissionais qualificados e motivados para integrarem o seu time.

Lojas Torra abre vagas de emprego pelo país

Além disso, a Lojas Torra também oferece uma série de benefícios atraentes para os seus colaboradores.

Salário competitivo de acordo com o mercado;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Plano de saúde;







Plano odontológico;







Descontos exclusivos em produtos da Lojas Torra;







Oportunidades de crescimento profissional;







Ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico.

Veja as vagas disponíveis, a seguir.

Vendedor(a) – São Paulo/SP;







Auxiliar de Estoque – Rio de Janeiro/RJ;







Caixa – Belo Horizonte/MG;







Assistente Administrativo – Brasília/DF;







Gerente de Loja – Porto Alegre/RS;







Analista de Marketing – Curitiba/PR;







Estoquista – Salvador/BA;







Assistente de Recursos Humanos – Fortaleza/CE;







Promotor(a) de Vendas – Manaus/AM;







Operador(a) de Caixa – Recife/PE;







Supervisor(a) de Vendas – Goiânia/GO;







Estagiário(a) de Design – Florianópolis/SC;







Analista Financeiro – Campinas/SP;







Atendente de SAC – Belém/PA.

Os interessados em se candidatar a uma dessas vagas podem acessar o portal 123empregos, um site de recrutamento e seleção reconhecido no mercado, onde estão disponíveis todas as informações sobre as oportunidades na Lojas Torra. No site, é possível visualizar as descrições completas das vagas, requisitos necessários, benefícios oferecidos e realizar o cadastro para participar do processo seletivo.



A Lojas Torra busca profissionais comprometidos, proativos e com habilidades específicas para cada função. Os candidatos devem possuir experiência prévia na área de interesse, além de demonstrar um bom relacionamento interpessoal e habilidades de comunicação eficazes. A empresa valoriza a diversidade e oferece oportunidades iguais a todos os candidatos, sem qualquer tipo de discriminação.

Sobre a empresa

A companhia é uma das principais redes de lojas de moda do Brasil, com mais de 50 anos de história no mercado. Com uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas, calçados e acessórios, a empresa se destaca pelo seu compromisso em oferecer moda acessível e de qualidade para toda a família. Presente em diversas cidades do país, a Lojas Torra busca constantemente inovação e excelência em seus serviços, visando proporcionar uma experiência de compra única para seus clientes.

A empresa acredita que seus colaboradores são peças fundamentais para o seu sucesso, por isso investe em treinamentos e programas de capacitação para promover o desenvolvimento profissional de sua equipe. Além disso, a Lojas Torra valoriza um ambiente de trabalho saudável e inclusivo, onde cada membro se sinta valorizado e motivado a crescer junto com a empresa.

