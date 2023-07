Lopes SEGUE CONTRATANDO no Sul e no Sudeste; Veja!

A Lopes Consultoria, empresa que é referência no mercado e oferece aos seus clientes soluções completas em consultoria imobiliária, está com ótimas vagas disponíveis nas cidades de Belo Horizonte e Curitiba. Isto é, caso você esteja em um desses locais e na busca por um novo emprego, confira quais são as vagas abertas:

Consultor (a) Imobiliário – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Consultor (a) Geral – Imobiliário – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Corretor (a) Imobiliário – Belo Horizonte – MG – Corretagem;

Corretor de Imóveis – Belo Horizonte – MG – Corretagem;

Corretor (a) de Imóveis – Curitiba – PR – Corretagem;

Consultor (a) de Imóveis – Curitiba – PR – Corretagem.

Mais sobre a Lopes

Sobre a Lopes, podemos destacar que, com 84 anos de história, a empresa é especialista em todos os segmentos, prestando assessoria a incorporadores, compradores e vendedores de imóveis novos e usados. Suas atividades englobam todos os padrões, com uma marca específica para atender empreendimentos econômicos, a HabitCasa.

Além disso, sua missão é atender seus clientes com excelência, transparência e segurança para atingir e superar expectativas, sempre buscando o melhor. Em evolução constante, a Lopes faz com que a qualidade de seus serviços e a satisfação de seus clientes seja garantida. Por isso, ela utiliza sua experiência no mercado como base para superar novos desafios, mantendo-se preparada para o futuro do setor, sempre à frente de seu tempo.

Por fim, a rede está presente nos principais estados do país, a companhia atua em regiões que concentram mais de 80% do PIB brasileiro: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Ceará – além do Distrito Federal.

O que é preciso para se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Lopes Consultoria, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acompanhar o Notícias Concursos!