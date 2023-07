Los Angeles Angels pode perder Shohei Ohtani: The Yankees está em alerta

Ccom o Liga Principal de Beisebol o prazo final do comércio se aproxima rapidamente, uma série de movimentos são esperados com os lados competindo por vários objetivos.

Um nome que está dominando o boato é o de Anjos de Los Angeles estrela Shohei Ohtanicom o arremessador e rebatedor japonês a ser negociado neste verão.

Ohtani ganhou o prêmio de jogador do mês da Liga Americana, reforçado por uma excelente exibição contra o Chicago White Sox em uma vitória por 2 a 1 para os Angels.

Nesse jogo, ele fez um enorme home run de 446 pés para o campo certo, seu 11º home run em seus 19 jogos anteriores.

New York Yankees em alerta

O Ianques de Nova Iorque estão lutando para manter intactos os objetivos da temporada. Com estrela outfielder Aaron Juiz fora de ação com um ligamento rompido no dedo do pé, o Yankees está considerando uma mudança de choque para manter suas esperanças nos playoffs.

A estrela japonesa será um agente livre neste inverno se não assinar um novo contrato, então os grandes clubes da MLB estão em alerta.

No entanto, dada a sua importância para os Angels, seria uma surpresa se eles não fizessem o possível para prendê-lo a um acordo de longo prazo.