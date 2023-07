Lucy Dacus, do Boygenius, chama Obama de ‘criminoso de guerra’ depois de colocar sua música na lista de reprodução

Uma faixa do Boygenius recebeu muitos elogios do ex-presidente Barack Obama … mas membro da banda Lucy Dacus não está entusiasmado com o grito.

“Not Strong Enough” do grupo de Lucy – composto por outras artistas femininas Phoebe Bridgers dar Julien Baker – conseguiu um lugar na lista de reprodução de verão de BO … mas Lucy respondeu às notícias no Twitter na quinta-feira, escrevendo “criminoso de guerra :(.”

Não está claro por que Lucy chamou o ex-prez – ele faz listas anuais como esta com seus filmes, livros e músicas favoritos … e os criadores geralmente ficam maravilhados quando seu trabalho termina com o selo de aprovação de Obama.

Outras pessoas nas fileiras do Boygenius – de acordo com Obama – foram Stevie Wonder, marvin gaye, Janelle Monae, Bob Dylan, SZA, Lucas Combs, Tempero Gelodar Nicki Minaj … seguro dizer que é um ENORME elogio.

Pelo que vale a pena, Lucy tem sido bastante franca quando se trata de política ao longo dos anos – ela demonstrou apoio a Bernie Sanders no passado, chamado Donald Trump um “homem mau e fanático”, e Boygenius fez um show em Nashville como travesti, protestando contra as leis anti-drag.

O trio usou a apresentação do Coachella deste ano para lutar pela igualdade … com Lucy apoiando a segurança das crianças transgênero, Phoebe disse à multidão: “Foda-se Ron DeSantis”.