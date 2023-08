Ludacris doa US$ 50 mil para teatro infantil de Cincinnati

ludacris acredita que as crianças são o nosso futuro e está fazendo sua parte para ajudá-las a liderar o caminho… fazendo uma grande doação para a reforma de um teatro infantil.

Em julho, Luda se apresentou no Hard Rock Casino em Cincinnati e prometeu $ 50.000 para o Children’s Theatre of Cincinnati para ajudar a apoiar sua campanha de restauração de $ 48 milhões para o prédio do Emery Theatre.

O advogado de Luda, Darrell D. Millertem laços com o Children’s Theatre of Cincinnati e o Emery Theatre como membro do conselho – então, a estrela de “Velozes e Furiosos” mostrou excelente hospitalidade sulista ao se juntar à sua causa.

Ludacris disse Local 12 de Cincy“Sinto-me atraído pelo projeto do Children’s Theatre em Cincinnati por causa dos planos de desenvolver novos trabalhos que abordam os tópicos importantes para as crianças hoje.”

Ele acrescentou: “O projeto Emery sinaliza uma oportunidade incrível para mais crianças acessarem as artes e se verem no que acontece no palco. Como pai de quatro filhas e filantropo que investe constantemente na próxima geração, sinto-me honrado por fazer parte disso.”

O teatro está atualmente com $ 30 milhões de sua meta de $ 48 milhões.



A filantropia musical definitivamente toca o coração de Luda.