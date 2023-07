Tele incerteza com PSG e quem será o seu treinador na temporada 2023/24 acabou.

Afinal, Luis Henrique foi escolhido e foi apresentado nesta quarta-feira após o clube chegar a um acordo para a demissão de Galtier.

O espanhol tem contrato até 2025 e criou manchetes marcantes durante sua apresentação à mídia.

“Agradeço ao presidente pela confiança em mim, estou muito feliz por estar aqui como técnico do PSG, por conhecer um novo idioma e uma cidade incrível”, disse Luis Enrique.

No entanto, quando questionado sobre MBAo estrategista deixou claro que tudo continua sobre a mesa.

“Ainda está tudo em aberto. Não posso revelar nada porque vamos trabalhar na equipa e vamos fazê-lo em segredo”, disse.

“Ele tem contrato e não sabemos o que acontecerá a seguir porque as coisas acontecem durante a janela de transferências.”

Sobre a forma como o PSG vai jogar, Enrique afirmou: “A mentalidade de ataque não é negociável. Tem de se adaptar às características dos jogadores e, como treinador, tenho a certeza que os jogadores vão gostar”.

Sobre como será o PSG na próxima temporada, o estrategista conta que já conversou com Luis Campos sobre novas contratações.

“Temos trabalhado com o Luís Campos na preparação do plantel até ao momento. Conversamos na semana passada e temos a certeza que teremos um plantel competitivo”, disse.

Enrique falou com Neymar?

Quanto a Neymar, o novo treinador diz que ainda tem de falar com ele, assim como com vários outros jogadores do PSG.

“Não falei com ele. Só falei com Nuno Mendes e Mukiele. Veremos o que acontece. Haverá mudanças. Há um estilo de jogo claro e queremos que as pessoas se divirtam todas as semanas”, disse.