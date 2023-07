Luis Enrique já conta com Lucas Hernandez no PSG e começa a trabalhar à espera de Neymar e Mbappé

Lucas Hernández se juntou oficialmente ao Paris Saint-Germain. O internacional francês trocou o Bayern de Munique pelo PSG por cerca de 40 milhões de euros.

Isso é metade do que os bávaros pagaram ao Atlético de Madrid por seus serviços em 2019.

Última sexta-feira, hernandez passou por um exame médico com PSG e ele deve assinar um contrato de quatro anos com o clube.

Ele deve atuar como zagueiro, com Nuno Mendes jogando na lateral-esquerda. hernandez passou quatro anos em Bayern de Muniquejogando um total de 107 jogos.

Seu contrato em Munique expiraria no próximo ano.

Luis Enrique começa a trabalhar no PSG

Um dos temas discutidos durante Luis Henriqueapresentação do como novo PSG treinador era se Neymar faria parte de seu projeto. O espanhol decidiu não dar nenhuma pista.

No entanto, espera-se que eles se encontrem pessoalmente pela primeira vez esta semana. Este encontro marcará seu reencontro após seu tempo juntos em Barcelona.

Luis Henrique deixou o Barcelona banco no final da temporada 2016/2017, e Neymar também partiu para Paris em troca de 222 milhões de euros.

Com autorização do clube, Neymar foi autorizado a adiar seu retorno ao time até segunda-feira, junto com o resto da equipe, excluindo aqueles que jogaram por suas seleções na recente pausa internacional.

Mbappépor exemplo, deve retornar na próxima semana. PSG garantido Neymar permissão para atrasar o seu regresso para resolver um problema com uma das suas propriedades depois de ter sido multado em três milhões de euros por ter construído um lago artificial sem a devida autorização.

“Eu não falei com Neymar ainda”, observou o técnico espanhol.

“Teremos muito tempo para nos conhecermos. São informações internas entre o clube e os jogadores.

“Não quero impor nada, embora saiba que terei que tomar muitas decisões. Quero ver os jogadores treinarem. É um plantel de muito alto nível, e haverá mudanças.”

Luis Henrique chega no primeiro dia de trabalho munido de todas as informações sobre a equipe após reuniões com assessor louis campos e presidente Nasser Al-Khelaifi.

É duvidoso o que ele decidirá fazer com Neymar, que passou por uma cirurgia no tornozelo em março. Após este último revés, que levou Neymar para perder quase 50 por cento dos jogos do PSG, o clube estava pensando em dispensá-lo.

No entanto, eles estão cientes de que encontrar uma saída fácil é improvável.

Neymar é o segundo maior ganhador do clube, faturando cerca de 35 milhões de euros. Ele renovou seu contrato até 2027, e o clube não recebeu nenhuma oferta.

Luis Henrique coincidiu com Neymar no Barcelona, ​​mas as circunstâncias mudaram. Enquanto Neymar vem treinando no Brasil com seu personal trainer e médicos, o plano é que ele se integre gradativamente aos treinos da equipe.

No entanto, ele ainda não está pronto para disputar uma posição inicial. Alguns torcedores, inclusive ultras que se reuniram em frente à casa de Neymar, pedem uma mudança de rumo no projeto do clube.

Por outro lado, seguindo Lionel Messipartida de e com Kylian MbappéCom o futuro incerto, é tentador considerar Neymar o líder do time.

Durante seu tempo em Barcelona, Neymar fez parte do tridente histórico ao lado Messi e Luis Suarezconquistando a tripla.

Mesmo depois que seus caminhos divergiram, Luis Henrique sempre falou muito bem de seu ex-jogador.

“Ele tem potencial para ser uma força dominante”, disse ele em 2019. “O tempo dirá. Não estou totalmente convencido, mas ele é um vencedor em campo.”