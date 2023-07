euuis Suarez decidiu ficar no Brasil até o final da temporada, em dezembro, sob a condição de antecipar o término de seu contrato com o Guildaque foi originalmente definido para expirar no final de 2024.

Isso significa que ele pode sair um ano antes do planejado e ficar livre para ingressar em outro clube.

Luis Suárez pode se juntar a Lionel Messi

Guilda concordaram com este pedido, o que significa que se o atacante experiente optar por assinar com Inter Miamipara se conectar com seu amigo Lionel Messio clube brasileiro não receberá nenhuma taxa de transferência por ele.

Suárez ingressou germio em janeiro de 2023, e foi seu próprio pedido assinar um contrato de duas temporadas.

Mas, ele então quis mudar de ideia e partir antes do planejado, após a chance de unir forças com Messi na MLS surgiu.

A assinatura de Suárez foi de grande significado para Guildapois permitiu um aumento substancial do número de sócios do clube, superando o seu anterior recorde histórico, que se situa agora em mais de 113.000 sócios.

Apesar de enfrentar alguns problemas físicos, Suárez tem sido um líder crucial para a equipe e um dos artilheiros do campeonato, tendo marcado 16 gols e dado nove assistências em 32 jogos.

É por isso que eles não queriam deixá-lo ir neste verão, mas ele poderá sair após a temporada de 2023.