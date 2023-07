Luka Doncic, estrela do Mavericks, pede em casamento a namorada de longa data Anamaria Goltes

Dallas Mavericks estrela Luka Doncic ficou noivo de sua namorada de longa data, Anamaria Goltesna noite de quinta-feira em Lake Bled, Eslovênia.

Doni revelou a novidade no Instagram e de longa data NBA o repórter Marc Stein retransmitiu a imagem com a Igreja da Mãe de Deus no Lago ao fundo.

O dia já era especial para o casal, pois comemoraram seu aniversário no dia 7 de julho. Para Doncic, correspondências “7.7” seu número de camisa 77.

Quem é Anamaria Goltes?

Segundo relatos, o jovem encantador da NBA e sem dúvida um dos artilheiros mais versáteis da atualidade, Luka Doncic, encontrou o amor de sua vida há muito tempo na Eslováquia. Aqui está tudo o que você quer saber sobre Anamaria Goltes.

Goltes, nascido em 30 de abril de 1998, tem uma altura de 5 pés e 10 polegadas. Goltes completou sua educação na Escola de Economia e Negócios da Universidade de Ljubljana. Profissionalmente, Anamaria é uma modelo e influenciadora de moda eslovena. Várias agências de modelos a abordaram olhando suas postagens nas redes sociais e ela fez sua estreia como modelo profissional. Modelando para várias agências, como Campbell Models e Immortal Model Management, Anamaria deixou sua marca no mundo da moda.

Nascido de uma mãe com mestrado em direito e um pai que se formou na Universidade de Ljubljana, Ana Maria tem uma irmã, Pia Golte. Goltes é uma grande entusiasta do fitness e também compartilha vídeos de fitness em suas redes sociais. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de $ 250.000A fonte de renda de Goltes vem principalmente de sua carreira de modelo e fitness.