LULA bate o martelo e confirma GRANDE SURPRESA no Bolsa Família de AGOSTO para o dia dos pais

O Bolsa Família, o famoso programa de transferência de renda gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome MDS, trouxe novidades para o mês de agosto. A notícia é especialmente importante para as milhões de famílias que dependem do programa.

Planejamento financeiro e a Bolsa Família

Muitos beneficiários do programa já estão pensando no próximo pagamento, que ocorrerá em agosto. Este planejamento é essencial para as famílias que dependem do programa. Entretanto, o próximo pagamento trará uma surpresa durante o mês do dia dos pais.

A surpresa de agosto no Bolsa Família: Novo Pagamento

Em agosto, além do benefício da Bolsa Família, as famílias cadastradas no Cadastro Único do governo federal poderão receber o benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. O programa, que ajuda na compra de gás de cozinha, está planejando fazer pagamentos em agosto(em julho não tivemos o pagamento desse benefício).

O valor do Auxílio Gás é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13kg nos últimos seis meses. Isso significa que as mudanças no preço do gás podem afetar diretamente o valor que as famílias recebem.

Quem receberá o Auxílio Gás?

O governo seleciona os beneficiários do Auxílio Gás com base em vários critérios. Os critérios incluem a renda do CadÚnico, o número de membros da família, a localização geográfica e se a família inclui uma mulher que foi vítima de violência doméstica.

Para se qualificar para o Auxílio Gás, os beneficiários devem cumprir certos requisitos. Essas diretrizes foram estabelecidas para garantir que o benefício vá para aqueles que realmente necessitam. As principais condições para qualificação são:

Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico): É necessário estar inscrito no CadÚnico, que mantém dados de famílias de baixa renda. Renda familiar compatível: A renda familiar mensal deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Beneficiário do BPC/Loas na família: Se houver um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) em seu domicílio, sua família também tem direito ao benefício.

Nota: Prioridade é dada a famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas de urgência.



Pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás em Agosto

Os pagamentos da Bolsa Família e do Auxílio Gás serão feitos em conjunto em agosto. O MDS começará a liberar os pagamentos no dia 18 e continuará até o dia 29, dependendo do número final do NIS de cada família. Veja o calendário completo:

Data de depósito Final do NIS 18 de agosto 1 21 de agosto 2 22 de agosto 3 23 de agosto 4 24 de agosto 5 25 de agosto 6 28 de agosto 7 29 de agosto 8 30 de agosto 9 31 de agosto 0

Para aqueles com NIS final 2 e 7, os valores serão disponibilizados no sábado anterior (19 e 26 de agosto, respectivamente).

Como se preparar para os pagamentos de agosto

É importante que as famílias beneficiárias planejem seus orçamentos para o mês de agosto com base nessas informações. Os pagamentos da Bolsa Família e do Auxílio Gás podem ajudar a aliviar as despesas domésticas.