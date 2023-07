Lula BATE O MARTELO e toma decisão sobre o Bolsa Família

O Governo Federal anunciou novas medidas para o programa Bolsa Família, que beneficia famílias de baixa renda no Brasil. As regras atuais incluem a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho sem a perda do benefício, a ampliação das oportunidades de qualificação profissional e a criação de um programa de transição para as famílias que recebiam o Auxílio Brasil.

A possibilidade de ingresso no mercado de trabalho é uma mudança importante. Isso porque permitirá que as famílias aumentem sua renda e melhorem suas condições de vida. Anteriormente, os cidadãos que ingressavam no mercado de trabalho perdiam o benefício do Bolsa Família, o que dificultava sua ascensão social.

Ampliação de oportunidades com o Bolsa Família

A ampliação das oportunidades de qualificação profissional também é uma mudança positiva, pois permitirá que as famílias se qualifiquem para empregos melhores. O Governo Federal está oferecendo cursos de qualificação profissional gratuitos para quem integra o grupo de beneficiários.

O programa de transição para as famílias que receberam Auxílio Brasil é uma medida importante para evitar o choque social que a retirada do benefício pode causar. Assim, o montante repassado irá fornecer um benefício temporário para os cidadãos que ainda estão se ajustando à nova realidade.

Além das novas medidas, o Governo Federal também está trabalhando para melhorar a gestão do Bolsa Família. A gestão do atual presidente eleito está investindo em tecnologia para tornar o programa mais eficiente e transparente. Além do mais, há também todo um trabalho para melhorar a comunicação com os grupos de beneficiários, através do cadastro no CadÚnico.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho

1 – 18 de julho;

2 – 19 de julho;

3 – 20 de julho;

4 – 21 de julho;

5 – 24 de julho;

6 – 25 de julho;

7 – 26 de julho;

8 – 27 de julho;

9 – 28 de julho;

0 – 31 de julho.



CadÚnico: benefícios e cadastro

O Cadastro Único (CadÚnico) é um registro que identifica as famílias de baixa renda para programas sociais do Governo Federal. Essa base de dados é uma ferramenta importante para garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso aos benefícios sociais necessários para melhorar sua qualidade de vida.

Se você está em situação de vulnerabilidade social, basta reunir as documentações e seguir as instruções abaixo. Assim, será possível garantir seus direitos.

Para se cadastrar, é necessário apresentar os seguintes documentos:

RG ou CNH de todos os membros da família;

CPF de todos os membros da família maiores de 18 anos;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda (se houver);

Laudo médico (se houver).

O cadastro pode ser feito em qualquer unidade de atendimento do CadÚnico, como CRAS, CREAS ou Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). O atendimento é gratuito e não é necessário agendamento.

Após esse processo, a família receberá um Número de Identificação Social (NIS), que é um documento que comprova a situação de vulnerabilidade social. Com o NIS, será possível ter acesso a diversos benefícios sociais, como:

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Isenção de taxa de inscrição em concursos públicos;

Isenção de taxa de matrícula em creches e escolas públicas;

Acesso a vagas em creches e escolas públicas;

Acesso a vagas em projetos esportivos e culturais;

Acesso a programas de microcrédito.

Além dos benefícios sociais citados acima, o CadÚnico também é utilizado para:

Mapear a situação de pobreza e vulnerabilidade social no Brasil;

Monitorar o impacto dos programas sociais do governo federal;

Identificar famílias em situação de risco social;

Desenvolver políticas públicas para atender às necessidades das famílias de baixa renda.

O Cadastro Único é um instrumento fundamental para a garantia do direito à proteção social no Brasil.