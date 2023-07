Lula BATE O MARTELO e traz GRANDE novidade para funcionários do INSS

O Ministério da Previdência Social está adotando medidas para agilizar a concessão de benefícios e reduzir o tempo de espera no INSS. O ministro Carlos Lupi anunciou que será reintroduzido um incentivo financeiro para os servidores conhecido como bônus de produtividade, visando estimulá-los a trabalhar além do horário regular para lidar com os casos pendentes. Com isso, espera-se uma significativa diminuição na fila de atendimentos atrasados.

Durante um painel promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o ministro Lupi discutiu o futuro do INSS e explicou sua estratégia para lidar com as filas. Segundo dados do ministério, existem aproximadamente 1,8 milhão de pedidos de benefícios aguardando perícia médica e análise administrativa, abrangendo aposentadoria, pensão, salário-maternidade e auxílio assistencial.

Como o bônus de produtividade pode contribuir com as filas do INSS

O ministro ressaltou que, nos últimos três meses, o INSS tem recebido mais pedidos iniciais do que consegue atender, resultando em um acúmulo na fila. Para reduzir essa espera, o bônus de produtividade será implementado, permitindo que os servidores se dediquem exclusivamente à análise dos pedidos pendentes. A transparência também é uma prioridade, e a meta é analisar todos os pedidos de benefícios dentro do prazo de 45 dias até dezembro.

Atualmente, apenas 36% dos pedidos são analisados dentro do prazo estabelecido por lei. Por isso, na semana passada, o ministério lançou o Portal da Transparência Previdenciária, que possibilita que qualquer cidadão consulte informações sobre a fila do INSS, incluindo seu tamanho e perfil.

Além disso, o ministro enfatizou a importância da informatização e de convênios com outros ministérios e órgãos públicos para otimizar a eficiência do INSS. Ele questionou por que o INSS precisa lidar com atendimentos de assistência social, já que o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome possui um sistema de atendimento. A ideia é automatizar o processo para conceder os benefícios imediatamente após a solicitação por meio do MDS.

Durante o painel, o ministro Lupi também expressou preocupação em relação à chamada “reforma” trabalhista, a qual chamou de “antirreforma”. Ele questionou como os sindicatos poderão se sustentar sem a contribuição sindical. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando um recurso que pode alterar o entendimento sobre a contribuição assistencial. Cinco ministros já votaram a favor de permitir a cobrança dessa contribuição de todos os trabalhadores, independentemente de estarem sindicalizados. A decisão final está pendente, aguardando apenas mais um voto para formar maioria sobre o assunto.



Como acompanhar o andamento do processo no INSS

Para acompanhar o andamento do seu requerimento no INSS, você pode seguir os seguintes passos:

Acesse o site Meu INSS ou baixe o aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android ) em seu dispositivo móvel;

e ) em seu dispositivo móvel; Faça o login no Meu INSS utilizando seu CPF e senha. Caso ainda não tenha cadastro, siga as instruções para criar uma senha de acesso;

Após fazer o login, você será direcionado para a página inicial do Meu INSS. Nessa página, você encontrará diversas opções de serviços e consultas;

Clique na opção “Consultar pedidos” ou “Acompanhar requerimento” (dependendo da versão do site ou aplicativo);

Será exibida uma lista com todos os requerimentos que você fez junto ao INSS. Procure pelo requerimento específico que você deseja acompanhar e clique nele;

Na página de detalhes do requerimento, você poderá verificar o andamento do processo, se há alguma pendência ou exigência por parte do INSS, e também poderá visualizar eventuais comentários ou informações adicionais.

Além disso, é importante ressaltar que você também pode entrar em contato com o INSS para obter informações sobre o andamento do seu requerimento. Caso esteja enfrentando demora na análise, pode ser útil buscar a ajuda de um advogado previdenciário para orientação e, se necessário, ingressar com um Mandado de Segurança.