Lula confirma R$ 1.200 para MÃES CHEFES de família e choca brasileiros

Dentro de uma semana, o Governo Federal deverá retomar oficialmente os pagamentos do Bolsa Família. Estima-se que mais de 21 milhões de pessoas tenham o direito ao recebimento do saldo em suas contas. Parte dos usuários querem saber se haverá desta vez algum tipo de diferencial para as mães solo.

Este tipo de questionamento não é novo. Muitos usuários defendem que as mães solo deveriam receber valores maiores dentro do sistema do Bolsa Família. Afinal de contas, estas mulheres normalmente precisam gastar mais dinheiro para conseguir pagar as contas das suas crianças. Além disso, estas mães também têm mais dificuldades para conseguir emprego e renda.

Não seria novidade

Vale lembrar que no decorrer do ano de 2020, as mães solteiras contavam com este tipo de diferenciação. Na ocasião, o Governo Federal chegou a fazer pagamentos de R$ 600 do Auxílio Emergencial para os seus usuários e de R$ 1,2 mil para estas mães solo. No segundo semestre, o valor caiu para R$ 300 para os usuários comuns, e R$ 600 para as mães solo.

Projetos de lei

No Congresso Nacional, também existem alguns projetos de lei que planejam a liberação de um salário base de R$ 1,2 mil para as mães solo. Contudo, estes textos ainda precisam passar pela aprovação da Câmara e do Senado. Além disso, também é preciso que estas pautas sejam sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mães solo poderão receber R$ 1,2 mil em julho?

O único pagamento que está marcado para as mães solo neste mês de julho é o Bolsa Família. As regras atuais do programa não indicam que deverá existir um saldo dobrado para este público. Contudo, em alguns casos estas mulheres podem receber valores altos, como até mais do que R$ 1,2 mil.

De largada, o Bolsa Família faz pagamentos mínimos de R$ 600 por família. Na prática, isto significa que independente do gênero do cidadão, o fato é que os usuários deverão receber este valor. A partir disto, os patamares podem ser elevados de acordo com uma série de outras características da família.



Exemplo:

Imagine, por exemplo, o caso de uma mãe de dois filhos, sendo um deles com dois anos e outro com 12. Estamos falando, portanto, de uma casa com três integrantes. Neste caso, a família tem direito a receber R$ 600. Mas ainda existem os adicionais.

Pelas regras gerais, esta família pode receber R$ 150 de adicional pelo filho de dois anos, e outros R$ 50 pelo filho de 12. Na prática, eles poderão receber R$ 800 neste mês de julho.

Bolsa Família em julho

Em julho, os pagamentos do Bolsa Família do Governo Federal deverão ser retomados no próximo dia 18. Assim como ocorreu nos meses anteriores, a ideia é liberar o saldo sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário. Quem tem NIS final 1, por exemplo, recebe no dia 18. Já as pessoas que têm NIS final 2 recebem no dia 19, e assim sucessivamente.

Veja no calendário

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Não são apenas as mães solteiras que podem receber o dinheiro do Bolsa Família. Para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que o indivíduo tenha uma renda per capita de até R$ 218. O valor pago está muito mais relacionado ao quantitativo e a idade dos integrantes que residem na mesma casa.