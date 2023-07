Lula prepara grande mudança para o Bolsa Família. Entenda

Dentro de mais alguns dias, o Governo Federal poderá anunciar grandes mudanças no sistema do Bolsa Família. Segundo informações de bastidores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está aceitando negociar uma troca no comando do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que hoje é comandado por Wellington Dias (PT).

O Ministério do Desenvolvimento Social é a pasta responsável pelos pagamentos não apenas do Bolsa Família, mas também de outros programas sociais como o Auxílio-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Nos três casos, estamos falando de programas que possuem grande penetração na vida dos brasileiros. Somente o Bolsa Família atende mais de 21 milhões de cidadãos.

Para tanto, a pasta conta com o maior orçamento de toda a esplanada dos Ministérios. Todos os anos, mais de R$ 200 bilhões são destinados ao Ministério do Desenvolvimento Social. Trata-se de um número maior do que o destinado para pastas como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Diante de todo este contexto, há um grande interesse de outros partidos.

O Centrão

Ainda de acordo com informações de bastidores, o interesse em questão vem dos partidos do chamado centrão. São agremiações políticas de centro, como PP e Republicanos, que contam com uma grande quantidade de deputados e senadores, mas que não necessariamente são mais ligados à esquerda ou à direita política.

Nos últimos anos, partidos do centrão fizeram parte de governos de Lula, de Dilma Roussef, de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Uma parte desses deputados já está dentro do terceiro mandato de Lula, mas poderão entrar em maior peso nesta nova gestão, caso o atual presidente libere mais ministérios.

Além da pasta responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, partidos do centrão também negociam o comando do Ministério do Esporte, que hoje é comandado pela ex-jogadora de vôlei, Ana Moser. Também estão na mira órgãos e instituições como Embratur, Funasa e a Caixa Econômica Federal.

O que pode mudar para o Bolsa Família



Uma troca no comando do Ministério do Desenvolvimento Social, pode ter efeito direto nos pagamentos de programas como o Bolsa Família, o Auxílio-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Mas o tamanho da mudança vai depender do nome que poderia ser escolhido para chefiar a pasta.

Segundo informações de bastidores obtidas pelo jornal Folha de São Paulo, o deputado André Fufuca (PP-MA) é um dos favoritos para ocupar o cargo de Wellington Dias. Ainda não se sabe quais seriam os projetos que ele poderia comandar dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele não possui uma longa história no combate à fome.

Bolsa Família segue

Enquanto uma mudança no Ministério do Desenvolvimento Social não é confirmada oficialmente, o atual Ministro Wellington Dias, segue mantendo os calendários regulares de pagamentos do Bolsa Família. A próxima liberação, aliás, está marcada para ser iniciada a partir do próximo dia 18.

Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Como dito, o Bolsa Família atende atualmente mais de 21 milhões de pessoas. Desde que assumiu o Ministério, Dias comandou o pente-fino que já retirou mais de 1,5 milhão de pessoas ditas irregulares do programa. Além disso, Dias também trabalhou para inserir mais de 1 milhão de novos usuários no projeto de transferência de renda.