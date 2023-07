Lula SURPREENDE e AUTORIZA passagens aéreas a R$ 200,00

Especialistas estão indicando que o Brasil possivelmente está testemunhando uma claridade lá no fim do corredor em relação à economia. No mês anterior, por exemplo, Lula comemorou que o país registrou uma inflação negativa pela primeira vez em um longo período.

Em decorrência disso, muitas pessoas já estão almejando retomar suas viagens e desfrutar dos aspectos positivos da vida. É exatamente com isso em mente que está prestes a ser disponibilizado para a população o programa que visa oferecer passagens aéreas por cerca de R$ 200. Entenda precisamente como essa nova alternativa oferecida pelo governo Lula irá operar e saiba como aproveitá-la para viajar.

O conceito do programa Voa Brasil

Primeiramente, é essencial recordar que os primeiros detalhes sobre essa iniciativa já haviam sido divulgados no início do ano. No entanto, isso resultou em uma pequena crise interna, dado que o Voa Brasil ainda não havia sido oficializado.

No entanto, agora, o próprio ministro responsável pelos Portos e Aeroportos, Márcio França, elucidou uma série de questões sobre o novo programa. Trata-se de uma opção que surgirá por meio de um aplicativo desenvolvido em parceria entre o Governo Federal e as companhias aéreas. O ministro discorreu sobre os pormenores de como os usuários poderão acessar essa tecnologia.

Qual é o funcionamento do programa oferecido pelo governo Lula com passagens a R$ 200?

Conforme mencionado por Márcio França, está em andamento o desenvolvimento do aplicativo no qual as pessoas só precisarão utilizar seu CPF e informações básicas:

“Se você não realizou voos nos últimos 18 meses e escreve lá: ‘desejo ir de Brasília para Manaus’, então ele (o app Brasil Voa) fornecerá todas as opções por um valor único de R$ 200, ida e volta”, afirmou o ministro, responsável pela supervisão da criação do aplicativo.



O objetivo do programa é atrair novos públicos e também auxiliar as companhias aéreas. Segundo França, o que está ocorrendo atualmente é um aumento de preços para aqueles que já voam. Para ele, é necessário mudar essa direção e garantir que mais pessoas tenham acesso a voos.

Márcio ainda declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está acompanhando o processo e solicitou agilidade nos trâmites. A ideia é atrair empresas de baixo custo para o Brasil, além de entrar em contato com as empresas já estabelecidas no país.

Quem tem direito a comprar passagens por R$ 200?

Por fim, é relevante lembrar que o aplicativo do Voa Brasil ainda está em desenvolvimento. Entretanto, tudo indica que está em sua fase final.

O programa tem previsão para entrar em operação em agosto. No entanto, é necessário aguardar a confirmação oficial.

Também será divulgado em breve o público-alvo. Inicialmente, os seguintes grupos poderão adquirir passagens por R$ 200 através do Voa Brasil:

Estudantes;

Aposentados;

Pensionistas;

Pessoas com renda máxima de até R$ 6.800.

Existe a possibilidade de oferta de passagens, na primeira fase, para aposentados que recebem até dois salários mínimos. Importante: aparentemente, o Voa Brasil é destinado apenas para aqueles que não realizaram voos nos últimos 18 meses.

Como economizar nas passagens aéreas

Viajar é uma ótima maneira de conhecer novos lugares e culturas, mas pode ser caro. Uma das maiores despesas de qualquer viagem é a passagem aérea. Aqui estão algumas dicas de como economizar nesse sentido:

Seja flexível com as datas de sua viagem – Se você puder, evite viajar em feriados e alta temporada. As passagens aéreas costumam ser mais caras nesses períodos;

Considere voar para aeroportos secundários – Em muitos casos, você pode encontrar passagens mais em conta voando para aeroportos que ficam um pouco mais afastados do centro da cidade;

Faça pesquisas antes de comprar – Existem muitos sites que comparam preços. Faça uma pesquisa para encontrar a melhor oferta;

Inscreva-se nos programas de milhagem das companhias aéreas – Ao acumular milhas, você pode trocar por passagens gratuitas ou com desconto;

Compre sua passagem aérea com antecedência – Quanto mais cedo você comprar sua passagem aérea, mais chances de encontrar uma boa oferta;

Considere voar com uma companhia aérea low-cost – As companhias aéreas low-cost costumam cobrar taxas mais baixas do que as companhias aéreas tradicionais, mas elas também oferecem menos serviços, como refeições e bagagem despachada;

Evite voar em horários de pico – Passagens costumam ser mais caras voando nos horários de pico, como manhã e noite.