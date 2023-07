Luta de boxe entre Tyson Fury e Francis Ngannou marcada para 28 de outubro

Francis Ngannou consegue o que mais queria.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC enfrentará o invicto campeão de boxe Tyson Fury em uma luta de boxe no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. Ainda não está claro se será uma exibição ou uma luta profissional.

ESPN foi o primeiro a dar a notícia da data e local da luta.

Ngannou confirmou a luta no Twitter.

Fury disse isso em um comunicado à imprensa sobre o evento.

“Esse cara deveria ser o mais duro no soco do mundo, mas vamos ver como ele reage ao ser atingido pelo grande GK. Estou ansioso para mostrar que o Rei Cigano é o maior lutador de sua geração. Vai ser uma luta eterna”, disse Fury.

Ngannou há muito cobiça uma luta cruzada contra uma das maiores estrelas peso-pesado do boxe, e Fury sempre foi sua escolha preferida de oponente. “The Predator” e Fury vêm discutindo sobre uma superluta em potencial há anos, com Ngannou até fazendo uma aparição surpresa no ringue ao lado de Fury em abril de 2022, após a vitória de Fury sobre Dillian Whyte no Estádio de Wembley. Em janeiro passado, Fury convocou Ngannou para uma luta de regras especiais em uma jaula contra Ngannou com luvas de quatro onças sob as regras do boxe.

O desejo de Ngannou de lutar boxe foi um dos pontos críticos que levaram à sua saída histórica do UFC enquanto detinha o título dos pesos pesados ​​da promoção, já que os dirigentes do UFC não o apoiaram em permitir que ele buscasse um dia de pagamento no boxe enquanto estava sob contrato. Após a assinatura do agente livre de Ngannou com o PFL, o presidente do UFC, Dana White, fez uma campanha veemente para uma luta entre o novo campeão peso-pesado do UFC Jon Jones e Fury, no entanto, a oportunidade de enfrentar “The Gypsy King” finalmente encontrou seu caminho para Ngannou.

Ngannou (17-3 MMA) é geralmente considerado um dos perfuradores mais difíceis da história do MMA. Ele conquistou o título dos pesos pesados ​​​​do UFC em março de 2021 com um nocaute brutal sobre Stipe Miocic, em seguida, defendeu seu título uma vez, tomando uma decisão sobre Ciryl Gane, apesar de lutar em um ACL rasgado. Onze das 12 vitórias de Ngannou no UFC terminaram em paralisações, incluindo nocautes sobre Alistair Overeem, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (x2) e Junior dos Santos.

Fury (33-0-1) é o número 1 do ranking dos pesos pesados ​​no boxe e o campeão dos pesos pesados ​​do WBC. Ele detém vitórias notáveis ​​sobre Deontay Wilder (x2), Wladimir Klitschko, Whyte, Derek Chisora ​​(x3) e muito mais.