Lyon espera surpreender o AC Milan com oferta de 25 milhões de euros por Christian Pulisic

Tele americano Christian Pulisicatualmente jogando pelo Chelseavê seu futuro cada vez mais distante do clube inglês, já que não está em Maurício Pochettinoplanos de.

Como resultado disso, é claro que ele está no mercado e Lyon teriam mostrado um interesse concreto em assinar o antigo Borussia Dortmund estrela.

Segundo noticiou o The Athletic, os franceses fizeram uma oferta de 25 milhões de euros (27,2 milhões de dólares) pelo internacional norte-americano. No entanto, de acordo com a ESPN, pulísico ele mesmo é entendido como desejando se mudar para AC Milãoo que provavelmente causará uma guerra de lances entre as duas equipes.

O jogador tem um acordo de princípio com os italianos para ingressar no time e disputar a Liga dos Campeões, um de seus grandes desejos para o ano que vem, principalmente quando deve comandar a Seleção USMNT em sua casa na Copa do Mundo em 2026.

No entanto, os rossoneri devem melhorar sua oferta para contratar o americano. Chelsea rejeitou uma proposta inicial de 15 milhões de euros e quer pelo menos 25 milhões de euros pelo jogador, algo que Lyon colocaram sobre a mesa.

Futuro longe da Inglaterra?

Assinado por 64 milhões de euros em 2018, pulísico desfrutou de bons momentos em um Chelsea camisa. Em 145 jogos pelo clube inglês, o atacante marcou 26 gols e conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes.

No entanto, o americano está em busca de uma nova casa para revitalizar sua carreira estagnada, além de aumentar sua confiança antes da próxima Copa do Mundo.

“É absolutamente um momento em que preciso descobrir o que será melhor para o meu futuro e estar em algum lugar onde possa ir, jogar, ser confiável e me sentir bem com o que estou fazendo”, disse ele à ESPN.