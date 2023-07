MadeiraMadeira tem 70 vagas de emprego abertas pelo Brasil

A MadeiraMadeira, uma das principais empresas de comércio eletrônico de móveis e produtos para casa no Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e localidades do país. Com um crescimento constante e expansão de suas operações, a empresa está em busca de profissionais talentosos e motivados para integrarem sua equipe.

MadeiraMadeira abre vagas de emprego pelo país

A companhia se destaca por oferecer um ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico, além de uma série de benefícios para seus funcionários. A empresa valoriza o desenvolvimento profissional e investe em treinamentos e capacitações, visando o crescimento de seus colaboradores.

Além disso, oferece um pacote de benefícios abrangente, que inclui plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte e descontos exclusivos em produtos vendidos pela plataforma. Confira abaixo algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis na MadeiraMadeira:

Desenvolvedor(a) Front-End







Analista de Marketing Digital







Analista de Recursos Humanos







Coordenador(a) de Logística







Assistente de Atendimento ao Cliente







Analista de Compras







Gerente de Vendas







Especialista em SEO







Assistente Financeiro







Estagiário(a) de Design de Interiores







Analista de Business Intelligence







Analista de Qualidade de Dados







Consultor(a) de Vendas







Auxiliar de Estoque

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis. Para conferir a lista completa de vagas e requisitos específicos para cada posição, acesse as orientações abaixo.

Veja também: Oi tem 22 vagas de emprego abertas pelo Brasil



Você também pode gostar:

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pelo nome da empresa. Nesse portal, é possível encontrar todas as informações sobre as vagas abertas, bem como os requisitos e detalhes sobre cada uma delas. Os candidatos poderão se inscrever diretamente pelo site e acompanhar o status de suas candidaturas.

Sobre a empresa

Fundada em 2009, a MadeiraMadeira revolucionou o mercado de móveis e produtos para casa, sendo atualmente uma das maiores referências no comércio eletrônico brasileiro. Com uma ampla variedade de produtos, que vão desde móveis até materiais de construção e decoração, a empresa oferece uma experiência de compra completa, aliando qualidade, preço competitivo e excelência no atendimento.

A empresa tem como missão transformar a vida das pessoas, facilitando a compra de produtos para casa por meio de um processo ágil, seguro e eficiente. Com um forte compromisso com a satisfação do cliente, a MadeiraMadeira investe constantemente em inovação e tecnologia para proporcionar a melhor experiência de compra online.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.