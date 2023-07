Madonna está radiante e resiliente, enfeita o Instagram com imagens pós-hospitalização

madona deu a seus fãs um grande choque quando ela fez sua primeira aparição após uma hospitalização assustadora. A ícone pop foi às redes sociais para expressar sua gratidão pelo apoio que recebeu durante sua recuperação de uma infecção bacteriana que a levou aos cuidados intensivos.

Em uma postagem comovente, a senhora de 64 anos compartilhou uma foto sua cercada por rosas em seu jardim, junto com a legenda: “Uma única rosa pode ser meu jardim. Um único amigo, meu mundo. Obrigado.” Ela não parou por aí, presenteando seus 19 milhões de seguidores no Instagram com mais selfies em seu Instagram Stories.

Olhando radiante e bem, madona posou com uma almofada roxa adornada com um rosto sorridente. Sua maquiagem natural destacava seu lindo batom rosa e seu cabelo loiro platinado caía em ondas até os ombros.

Os fãs inundaram a seção de comentários de sua foto do jardim com votos de felicidades para o Rainha do pop. Um fã exclamou: “Sentimos tanto a sua falta, que bom que você voltou! Amamos você, M!” Outro seguidor elogiou: “Você está tão linda, meu bebê … Estou tão feliz que você está melhorando a cada dia. Eu te adoro muito. Obrigado por estar conosco. Temos muita sorte em ter você.”

A manifestação de amor continuou enquanto os fãs expressavam seu alívio e apoio. Um fã comentou: “Muito feliz em ver que você está se cuidando primeiro”, enquanto outro declarou: “Linda mamãe, nós amamos você”. Michelle Visage, conhecida por seu papel em RuPaul’s Drag Race, também se juntou a ela, proclamando: “NÓS TE AMAMOS RAINHA MÃE”.

Ela agradeceu aos fãs pelos votos de felicidades

Esta aparição recente ocorre apenas uma semana depois madona quebrou o silêncio da mídia social, agradecendo aos fãs por sua energia positiva e votos de felicidades durante seu susto de saúde. Ela reconheceu o amor que sentia e enfatizou seu foco na recuperação e na recuperação das forças. Ela garantiu aos fãs que voltaria para eles o mais rápido possível, expressando sua determinação em não decepcionar aqueles que compraram ingressos para sua turnê e as pessoas dedicadas que trabalharam com ela no show.

Com a saúde de Madonna como sua principal prioridade, os fãs aguardam ansiosamente seu retorno e estão enviando seu apoio e amor contínuos enquanto ela trabalha para uma recuperação completa.