Madonna quebra o silêncio após grande susto de saúde e adia o início da turnê

Em uma mensagem aos fãs postada na segunda-feira, Madonna disse: “Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foram meus filhos. Meu segundo pensamento foi que não queria decepcionar ninguém que comprou ingressos para minha turnê”.

Madonna continua dizendo: “Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio decepcionar alguém.”

Madonna deveria começar na América do Norte – com o show no dia 15 começando em Vancouver – mas agora serão seus fãs europeus que verão a turnê primeiro.