Madonna se esforçou demais para acompanhar Taylor Swift e Pink? A busca pela perfeição a leva ao limite

Ade acordo com insiders, madonaesforço de competir com estrelas mais jovens como Taylor Swift e Rosa pode tê-la colocado na UTI. O ícone pop de 64 anos desmaiou e ficou entubado por vários dias, causando preocupação entre seus entes queridos. Uma fonte revelou: “Ela precisava se controlar. Se esforçar tanto era extremamente arriscado.”

Swift e Pink, conhecidas por suas performances enérgicas, têm encantado o público em suas turnês recentes. Para combinar com seu carisma, madona esforçou-se por meio de ensaios cansativos, cobrando um preço de seu corpo. As preocupações com sua saúde foram amplificadas devido às lembranças de Michael Jacksontrágico destino de antes de sua turnê.

Amigos encorajaram Madonna a ter calma e priorizar o descanso, considerando sua agenda intensa e comentários constantes sobre sua idade. Preocupações foram expressas sobre outra situação de Michael Jackson se ela não desacelerasse. No entanto, parece que apenas alguns foram corajosos o suficiente para expressar suas preocupações diretamente à Rainha do Pop.

“A contagem regressiva estava realmente acontecendo. Madonna tinha todas as suas fichas em um número, que era esta turnê”, disse a fonte anônima ao The Sun. “Ela estava fazendo horas extras, mas claramente se esgotou e as pessoas ao seu redor a lembraram educadamente de que ela não tem mais 45 anos, muito menos 25”.

madonaA crise de saúde levou ao adiamento de sua tão esperada “Celebração“, que estava marcada para começar em 15 de julho. Ela trabalhou longas horas na preparação, incluindo sessões de estúdio com Katy Perry. A cantora foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave, que se acredita ter se desenvolvido a partir de uma febre de um mês que ela tentou suprimir durante os ensaios.

A estrela pop está se recuperando em casa

Embora sua condição seja curável, Madonna não tem planos de reduzir sua turnê assim que recuperar as forças. Ela está focada em entregar o maior número possível de datas e está trabalhando com médicos para fortalecer seu sistema imunológico. Apesar do revés, seus entes queridos continuam esperançosos, com uma fonte dizendo: “Ela voltará, tenho 100% de certeza disso. Deus a abençoe. Espero que ela ainda esteja trabalhando e ainda arrasando em 100.”

O susto com a saúde de Madonna serve como um lembrete de que mesmo as lendas precisam priorizar o autocuidado e evitar forçar seus corpos além de seus limites.