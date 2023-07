Magic Johnson não descarta mudança de nome do Washington Commanders em meio à compra

Ta recente mudança de nome do A equipe da NFL de Washington tornou-se os Comandantes depois de décadas sendo chamado de politicamente incorreto peles vermelhas. Muitos fãs concordaram com esta modificação que obedece à evolução histórica. No entanto, muitos fãs ficaram felizes com o nome e protestaram contra a mudança de nome. Mesmo aqueles que concordaram com a decisão, não gostaram do Comandantes nome tanto e tem havido muita conversa online com a aquisição da nova equipe. Até os jornalistas têm essa consulta em sua lista de perguntas porque as pessoas querem saber se outra mudança de nome pode ser possível. Sinta-se à vontade para se juntar ao contingente de pessoas que estão propondo novos nomes online, veja qual você mais gosta e talvez envie para Twitter de Magic Johnson.

Os Comandantes podem mudar de nome novamente?

A lenda do Lakers fez parte do grupo liderado por Josh Harris que comprou o time por um recorde US$ 6,05 bilhões. Este acordo teve de ser aprovado pelo NFL proprietários por unanimidade e eles votaram para aprová-lo na quinta-feira. Johnson é o proprietário mais conhecido do grupo e ele acabou de aparecer no Today Show para falar não apenas sobre a compra, mas também sobre a questão da mudança de nome. Durante a entrevista, Magia expressou como está emocionado por fazer parte do maior projeto de sua vida e também abordou essa possível mudança de nome. Para sorte dos fãs infelizes, isso ainda está em discussão.

Isso é o que Magic Johnson disse no Today Show: “É a maior coisa que já fiz na minha vida. É um sonho de toda a vida. Acho que vai ser ótimo. Vai ser ótimo para os fãs do Commanders, vai ser ótimo para os jogadores também, e para todos os funcionários também. Acho que tudo está sobre a mesa, especialmente depois deste ano. Veremos onde estamos com o nome, mas não posso dizer isso agora. Vamos passar este ano entendendo o que temos no lugar , e então eu tenho certeza [talk of a new facility] vai aparecer, o nome da equipe vai aparecer eventualmente, mas agora temos muito trabalho a fazer e isso vai nos manter ocupados”.