Mais Clicks ABRE CARGOS em importante capital

A Mais Clicks, empresa de publicidade focada em gestão de marketing e mídia digital, conectada com as principais e mais inovadoras tecnologias do mundo, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho paulistano. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho abertos:

Analista de CRM Sr. – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Negócios Sr. – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Planejamento Sr. – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Gerente de Criação e Arte – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica: Garantir e colaborar para a qualidade da entrega criativa. Garantir o alinhamento criativo (ideação e execução) entre times, liderança e departamentos.

Sobre a Mais Clicks

Sobre a empresa, podemos frisar que a Mais Clicks, através das suas centrais de inteligência oferece soluções criativas, personalizadas e eficientes. Do planejamento ao desenvolvimento e execução das tarefas atingiu o objetivo final de cada cliente.

Fundada em 2014, a Mais Clicks é especializada em gestão de marketing e mídia digital. Seu objetivo é construir centrais de inteligência para oferecer soluções digitais criativas, personalizadas e eficientes aos seus clientes.

Por fim, dando um aperitivo sobre as estratégias utilizadas pela empresa, vale frisar que a Mais Clicks utiliza técnicas avançadas de SEO, para que o site do cliente tenha cada vez mais visitas qualificadas. Sua equipe realiza otimizações diárias para alcançar um bom ranking orgânico, gerando tráfego e autoridade para o site.

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

