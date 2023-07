MAIS DE 100 CIDADES vão receber o 5G e o motivo é surpreendente; veja a lista

Na quarta-feira (26), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu liberar a faixa do 5G em mais 102 municípios a partir da próxima segunda-feira (31). Essa liberação foi autorizada em reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Com essa decisão, agora são 1.712 cidades com a faixa de 3,5 GHz liberada para o 5G. Assim, abrangerá 145 milhões de brasileiros, o que equivale a 69,3% da população nacional.

Liberação da faixa do 5G deve seguir cronograma

É importante ressaltar que a liberação da faixa não garante que o 5G será imediatamente disponibilizado nesses municípios. As empresas de telecomunicações que venceram o leilão do 5G têm um cronograma a seguir, e ele ainda não exige a instalação de antenas em todas as localidades.

Anteriormente, as companhias eram obrigadas a instalar a faixa em todas as capitais até meados do ano passado. A próxima obrigatoriedade é apenas em julho de 2025, quando todos os municípios com mais de 500 mil habitantes devem estar equipados com o 5G.

Portanto, o lançamento nas cidades que tiveram a faixa liberada pela Anatel antecipadamente depende dos interesses comerciais de cada empresa. Abaixo está o cronograma de obrigatoriedade:

Julho de 2025 – Municípios com mais de 500 mil habitantes;

Julho de 2026 – Municípios com mais de 200 mil habitantes;

Até julho de 2027 – Municípios com mais de 100 mil habitantes;

Até julho de 2028 – 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes;

Julho de 2029 – 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes;

Dezembro de 2026 – 30% dos municípios com menos de 30 mil habitantes;

Dezembro de 2027 – 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes;

Até dezembro de 2028 – 90% dos municípios com menos de 30 mil habitantes;

Até dezembro de 2029 – 100% dos municípios com menos de 30 mil habitantes

Nos municípios onde o 5G for instalado, aqueles que recebem transmissões da TV Aberta por antena parabólica precisarão adaptar o equipamento para evitar possíveis interferências. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito de solicitar gratuitamente o kit de adaptação.

Veja os 102 municípios que tiveram a faixa de 3,5 GHz liberada

Camocim (CE) Alagoinhas (BA) Canindé (CE) Aracruz (ES) Alegre (ES) Ibiraçu (ES) Itapemirim (ES) João Neiva (ES) Marataízes (ES) São Vicente Ferrer (MA) São Bento (MA) Bicas (MG) Tiradentes (MG) Goianá (MG) Catas Altas da Noruega (MG) Santana dos Montes (MG) Itaverava (MG) Barbacena (MG) Santa Rita de Ibitipoca (MG) Ibertioga (MG) Antônio Carlos (MG) Cascalho Rico (MG) Diamantina (MG) Alpinópolis (MG) Vargem Bonita (MG) São José da Barra (MG) Pouso Alegre (MG) Conceição dos Ouros (MG) Cachoeira de Minas (MG) Guarda-Mor (MG) Vazante (MG) Paracatu (MG) Varginha (MG) Água Clara (MS) Ribas do Rio Pardo (MS) Brasilândia (MS) Jateí (MS) Paraíso das Águas (MS) Juti (MS) Itiquira (MT) Sonora (MS) Diamantino (MT) Sinop (MT) Nortelândia (MT) Altamira (PA) Barra de Santana (PB) Salinópolis (PA) Ingá (PB) Itabaiana (PB) Itatuba (PB) Pilar (PB) Arcoverde (PE) Mogeiro (PB) Serra Talhada (PE) Paranaguá (PR) Antonina (PR) Guaraqueçaba (PR) Toledo (PR) Pato Branco (PR) Macuco (RJ) São José de Ubá (RJ) Cambuci (RJ) São Francisco de Itabapoana (RJ) Espírito Santo (RN) Canguaretama (RN) Jundiá (RN) São Pedro (RN) Passagem (RN) Torres (RS) Osório (RS) Capão da Canoa (RS) Imbé (RS) Encantado (RS) Tramandaí (RS) Muçum (RS) Bom Retiro do Sul (RS) Roca Sales (RS) Colinas (RS) Doutor Ricardo (RS) Cruzeiro do Sul (RS) Estrela (RS) Imigrante (RS) Fazenda Vilanova (RS) Teutônia (RS) Westfália (RS) Vespasiano Corrêa (RS) Arroio do Meio (RS) Sombrio (SC) Araranguá (SC) Ipira (SC) Laguna (SC) Piratuba (SC) Tubarão (SC) Capivari de Baixo (SC) Braço do Norte (SC) Gravatal (SC) Jaguaruna (SC) Imaruí (SC) Pescaria Brava (SC) Barretos (SP) Imbituba (SC) Pequizeiro (TO)



Você também pode gostar: