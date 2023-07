mais de 2 milhões já tiveram o nome limpo pelo programa

No mínimo 2,06 milhões de brasileiros que estavam em situação de inadimplência até a semana passada, tiveram o nome limpo. É o que projeta a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). De acordo com a projeção, estas pessoas tinham dívidas menores do que R$ 100 e saíram da lista de risco graças ao Desenrola do Governo Federal.

Os números foram registrados entre a segunda-feira (17) e a quarta-feira (19), ou seja, em apenas três dias de programa, mais de 2 milhões de brasileiros voltaram a poder usar o crédito do país. Agora, eles estão livres para fazer compras à vista, solicitar empréstimos e até mesmo participar de financiamentos, por exemplo.

Condição

O Governo Federal decidiu criar uma condição para que os bancos participem do Desenrola. A instituição financeira interessada no projeto, precisa se comprometer a desnegativar os nomes dos cidadãos que estão em situação de inadimplência por causa de débitos abaixo dos R$ 100.

Assim, no mesmo momento em que o banco entra no programa, ele precisa realizar este procedimento antes mesmo que se inicie o processo de negociação das dívidas maiores. O Governo avalia que esta regra vai fazer com que milhões de brasileiros saiam da condição de inadimplência antes mesmo de uma negociação.

Não é perdão

Ao cidadão, é preciso lembrar que este movimento não se trata de um perdão da dívida. Mesmo que o valor do débito seja de menos de R$ 100, ele ainda precisa ser pago ao banco pelo indivíduo. O que muda é o fato de que mesmo com a dívida, o cidadão vai ter o direito de ter o seu nome limpo mais uma vez.

Analistas dizem que é importante que o devedor entre em contato com o banco para tentar pagar esta dívida o quanto antes, para que ela não cresça e em pouco tempo o indivíduo possa voltar para a situação de inadimplência no Brasil.

Projeção do Ministério

Ao anunciar o processo de retirada da inadimplência das pessoas que contam com pequenas dívidas, o Ministério da Fazenda projetou que até 1,5 milhão de pessoas poderiam ter o nome limpo pelas instituições. O fato, no entanto, é que apenas nos primeiros três dias de negociação, o número já ultrapassou a marca dos 2 milhões.

Isso ocorre porque o Governo não colocava nesta projeção a entrada do Nubank no sistema. Este banco conta sozinho com mais de 1 milhão de pessoas negativadas por causa de pequenos débitos. O Nubank anunciou a entrada no Desenrola ainda na última quarta-feira (19).

Número de nomes limpos é maior



Como dito no início do artigo, a marca de 2,06 milhões de brasileiros com nome limpo no Desenrola é apenas uma projeção conservadora. Neste dado se inclui apenas os casos dos cidadãos que foram desnegativados por causa da regra de liberação das pessoas que contavam com débitos de até R$ 100.

O número de brasileiros que passaram a ficar com o nome limpo, no entanto, tende a ser bem maior. Além desta regra dos R$ 100, os bancos já começaram a realizar as negociações internas das dívidas de mais de R$ 100. Entretanto, o número total de desnegativados ainda não foi conhecido.

Desenrola segue

Nesta primeira rodada, o Desenrola do Governo Federal está atendendo os brasileiros da chamada Faixa 2. São pessoas que possuem dívidas de até R$ 20 mil, que tenham sido contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado exclusivamente em bancos.

O processo de negociação da Faixa 1 deve ser iniciado apenas a partir do próximo mês de setembro. Nesta faixa serão atendidos os cidadãos que recebem até dois salários mínimos e que tenham dívidas de até R$ 5 mil. Indivíduos que fazem parte do Cadúnico, por exemplo, poderão participar.