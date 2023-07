mais de 200 vagas previstas em novo edital

O novo concurso Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) pode ter edital liberado em breve.

Foi confirmada por meio da instituição o pedido de autorização ao Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos.

A solicitação do concurso Fundacentro foi para 273 vagas para médio e superior. Vale lembrar que este pedido foi maior que o anterior, encaminhado em 2022. Neste caso, foram pedidas 45 vagas, sendo seis vagas para provimento temporário e 39 para efetivos.

É importante lembrar que o pedido foi encaminhado em abril, antes do término do prazo limite, estipulado em 31 de maio, para que as contratações possam ser consideradas no orçamento federal de 2024.

Cargos e remuneração concurso Fundacentro

Os cargos e remuneração são estes:

analista em ciência e tecnologia – R$ 8.018

assistente em ciência e tecnologia – R$ 4.412,59

pesquisador – R$ 10.091,16

tecnologista – R$ 8.018

técnico – R$ 4.412,59.

Como foi o último concurso Fundacentro?



O último concurso aconteceu em 2014 e foram ofertadas 30 vagas para o cargo de assistente em ciência e tecnologia. Os interessados, na época, deveriam comprovar diploma de nível médio e um ano de experiência no cargo escolhido.

A carga horária do concurso Fundacentro era de 40 horas semanais e os salários de R$ 4.793,20. Confira a distribuição por localidade:

São Paulo/SP – 22

Belém/PA – 2,

Brasília/DF – 2,

Campinas/SP – 1,

Campo Grande/MS – 1,

Curitiba/PR – 1 e

Porto Alegre/RS -1

Provas concurso Fundacentro

Sobre as provas, o concurso Fundacentro contou com etapa discursiva dividida entre essas disciplinas:

língua portuguesa – 15

matemática e raciocínio lógico – 15

atualidades – 5

noções de informática – 5

conhecimentos específicos – 20

Concursos federais

Os concursos federais estão cada vez mais atraindo os concurseiros. Isso porque, muitas vagas já foram autorizadas no primeiro semestre de 2023. Ao todo são 5.880 oportunidades para diferentes cargos do Governo Federal. A maioria das vagas foram anunciadas no dia 16 de junho, em uma sexta-feira.

Lista dos concursos federais

Os esclarecimentos vieram através da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. São 4.436 vagas. Veja lista:

Demais oportunidades de concursos federais

Além das vagas acima listadas, o Governo ainda disponibilizou demais chances, são estes:

Concurso Funai (Fundação Nacional do Índio) – edital autorizado em maio para 502 vagas;

– edital autorizado em maio para 502 vagas; Concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ) – edital autorizado em abril para 814 vagas;

) – edital autorizado em abril para 814 vagas; Concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente) – edital autorizado em maio para 98 vagas;

– edital autorizado em maio para 98 vagas; Concurso Diplomata – edital iminente para 30 vagas de terceiro secretário. Certame poderá ser lançado a qualquer momento.

O quantitativo dos concursos federais é o maior em 10 anos. Confira as vagas ofertadas nos anos anteriores:

2014: 3.378 vagas;

2015: 1.994 vagas;

2016: 595 vagas;

2017: 1.015 vagas;

2018: 1.011 vagas;

2019: 309 vagas;

2020: 3.000 vagas;

2021: 1.188 vagas;

2022: 1.699 vagas; e

2023: 5.880 vagas.

O que foi levado em conta?

Para estes concursos federais serem autorizados, foram levados em conta alguns pontos, como por exemplo:

projeção de aposentadorias nos próximos cinco anos;

impacto do serviço para a população e a quantidade de servidores que ingressaram nos respectivos órgãos nos últimos editais.

Os editais serão liberados em até seis meses, já as provas deverão respeitar um prazo mínimo de dois meses.