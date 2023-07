Mais problemas para Kanye West: Rapper é processado por ex-professor da academia

EUnão é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que o rapper Kanye West ganhou as manchetes da imprensa internacional. De seu relacionamento de alto nível e subsequente rompimento com Kim Kardashian a acusações de compartilhamento de imagens explícitas de sua ex-parceira, bem como declarações polêmicas sobre Adolf Hitler e o Holocausto.

No entanto, os problemas parecem continuar se acumulando para Kanye West. O rapper e produtor americano agora enfrenta um processo movido por um ex-professor da Donda Academy, escola particular fundada pelo artista e que leva o nome de sua falecida mãe, Donda C. Oeste.

O autor, identificado como Isaiah Meadows, alega que foi demitido injustamente da academia depois de levantar preocupações sobre as condições inseguras da escola, que foi criada pelo rapper em 2022.

De acordo com uma reportagem do The Guardian, o professor alega que seu contrato foi rescindido por questionar as questões de segurança da escola e não receber a devida compensação.

O novo processo contra Kanye West

Meadows agora está buscando um recurso legal, alegando rescisão injusta. Ele começou a trabalhar como diretor assistente na Donda Academy em 2020, quando ainda era conhecida como Yeezy Christian Academy, ganhando um salário mensal de aproximadamente $ 18.000. Além disso, recebeu ajuda com moradia para residir mais perto da escola.

Após três meses, Meadows alega que seu contrato foi rescindido por expressar preocupação com as condições da escola. Ele acredita que sua demissão foi resultado de trazer essas questões à tona.

Embora tenha sido reintegrado em um cargo inferior, Meadows foi demitido pela segunda vez em agosto de 2022. Ele afirma que os problemas persistiram e que enfrentou retaliação de alguns funcionários da academia.