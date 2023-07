Mandado de busca de Tupac Vegas vinculado a Keefe D, tio do suposto assassino

Os policiais domésticos invadiram Las Vegas esta semana em conexão com o caso não resolvido Tupac assassinato pertence à esposa de um cara que diz que estava no carro com um homem que atirou e matou o falecido rapper.

As pessoas familiarizadas com a tradição de Tupac sabem exatamente quem é Keefe D – ele é um ex-Crip, e há anos ele vem dando entrevistas alegando ser o tio do falecido Orlando Anderson … quem é suspeito, pelo menos nas ruas, de ter sido o atirador.

Quanto a Paula, ela também possuía uma casa em Compton nos anos 90… o que é interessante, em 1998, o Departamento do Xerife do Condado de LA. recuperou uma arma no quintal de uma casa Compton … uma casa do Departamento do Xerife. disse pertencia à namorada do conhecido Crip que estava em Las Vegas na noite do assassinato.