Mandy Rose define o recorde direto na saída da WWE e abraça um futuro brilhante

Fvermes WWESuper estrela Mandy Rose finalmente quebrou o silêncio sobre sua saída da empresa no final do ano passado. A lutadora de 32 anos, conhecida por sua passagem como líder da bem-sucedida atração tóxica estável e seu reinado recorde como a Campeã Feminina do NXTfalou abertamente sobre as circunstâncias em torno de sua saída em uma entrevista recente com o Correio de Nova York.

Contrário à crença popular, Rosa revelou que não foi explicitamente informada de que o fotos provocativas ela havia postado na plataforma de serviço de fãs de vídeo FanTime foram o principal motivo de sua rescisão. “Não fui informado sobre imagens atrevidas, não fui informado sobre mais nada. Fui informado sobre a plataforma baseada em assinatura“, afirmou ela, expressando sua confusão sobre a situação.

Durante a entrevistaRosa também aproveitou para criticar a WWE por sua manipulação inconsistente de conteúdo explícito. Ela destacou que a empresa permitiu que ela postasse uma foto em sua conta de mídia social no início do ano, onde ela estava totalmente nu, ainda que dissimulada pelos dois campeonatos que disputou na época. “Qual é a definição de racy? A foto minha com dois títulos – eu estava completamente nua por baixo, é considerada uma foto picante, certo?” ela questionou.

Mandy Roseé hora de NXT foi, sem dúvida, um ponto de virada em sua carreira de lutador, dando nova vida à sua personalidade e ajudando a elevar seus companheiros de equipe, Jacy Jayne e Dentes de Dolinacomo parte de Atração Tóxica.

Mandy Rose abraça oportunidades além da WWE

Olhando para o futuro, Rosa continua otimista apesar de sua saída WWE. Na entrevista, ela expressou gratidão pelas oportunidades que recebeu e reconheceu a vasta gama de caminhos e oportunidades de marketing disponíveis fora da empresa. “Nos dias de hoje, existem tantos outros caminhos e tantas outras oportunidades de marketing, é como por que não posso fazer as duas coisas?” Rose ponderou, enfatizando seu compromisso de cuidar de sua própria carreira. Ela reconheceu a natureza transitória do negócio, afirmando: “Todos são substituíveis em nosso negócio – é verdade.”

Além de suas aspirações profissionais, Mandy Rose tem outro marco no horizonte: o casamento dela. Noivado com o ex Superstar da WWE Tino SabbatelliRose recentemente foi ao Instagram para anunciar que o casal provavelmente se casará em 2024, adicionando um toque pessoal ao seu futuro brilhante e promissor.