Maneiras de ocultar/reexibir o selo de tópicos no aplicativo Instagram (Android, iPhone)

Threads foi lançado como uma conclusão para o Twitter. Não apenas isso, mas também se tornou uma das mídias sociais de crescimento mais rápido de todos os tempos. Você precisa de uma conta no Instagram para usar o Threads, ou seja, seus Threads e contas do Instagram estão conectados. Você pode adicionar o selo Threads ao seu perfil do Instagram se você se juntou a Threads.

Qualquer pessoa que tenha se juntado aos Tópicos pode adicionar o selo Tópicos ao seu perfil do Instagram. Este selo aparece no seu perfil logo abaixo do seu nome. O crachá tem um número que mostra qual número você deve ingressar nos Tópicos. Se você deseja ocultar/reexibir o selo Threads no Instagram, este artigo o ajudará. Vamos ver como você pode fazer isso.

Como ocultar o distintivo de tópicos no Instagram?

Se você adicionou o selo Threads ao seu perfil do Instagram, mas não deseja mais que ele apareça em seu perfil, pode ocultar o selo. Abaixo estão as etapas para ocultar o selo Threads no Instagram-

Abra o Instagram

aplicativo em seu telefone ou tablet.

Agora, toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Você verá o selo Threads sob o nome do seu perfil; toque nele.

No prompt que se abre, toque no Ocultar distintivo opção.

Agora você receberá um prompt de confirmação; tocar o emblema de remoção opção.

Isso removerá o selo Threads da conta do Instagram.

Como exibir o distintivo de tópicos no Instagram?

Depois de ocultar ou remover o selo Threads do seu perfil do Instagram, não há como recuperá-lo. Este é um distintivo temporário que é adicionado ao seu perfil para que seus seguidores e outras pessoas saibam que você se juntou aos Tópicos. Com isso dito, você não pode exibir o selo Threads depois de ocultá-lo do seu Instagram.

Se você tiver uma conta do Instagram não associada ao Threads, poderá fazer login no Threads com essa conta. Assim que você fizer login no Threads com uma conta anteriormente não associada ao Threads, o selo Threads será adicionado automaticamente a essa conta do Instagram.

Conclusão

Você pode seguir as etapas mencionadas acima para ocultar o selo Threads no Instagram. No entanto, você não pode mostrar a bolsa Threads depois de escondê-la. Esperamos que você ache este artigo útil e, se este artigo o ajudou, comente abaixo.

perguntas frequentes

Como você esconde o distintivo de tópicos no Instagram?

Toque no selo Threads no Instagram e você terá a opção de Ocultar emblema. Toque nesta opção para ocultar o selo Threads do seu Instagram.

Você pode mostrar o distintivo de tópicos no Instagram?

Não, você não pode mostrar o selo Threads depois de ocultá-lo. É um distintivo temporário para que seus seguidores saibam que você se juntou aos Tópicos.

Como adicionar um distintivo de tópicos no Instagram?

Depois de fazer login no Threads com sua conta do Instagram, o selo Threads será adicionado automaticamente ao seu perfil do Instagram.

