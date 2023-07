Manifestantes invadem a quadra de Wimbledon, jogam confete e interrompem o jogo

A cena bizarra aconteceu há poucos minutos durante Sho Shimabukuro inclinação da primeira rodada com Grigor Dimitrov … quando um homem e uma mulher vestindo camisetas “Just Stop Oil” pularam da multidão e interromperam a peça.

As duas caixas descarregadas cheias de papel laranja … bem como peças de quebra-cabeça – tudo enquanto Shimabukuro e Dimitrov olhou a apenas alguns metros de distância.

Os manifestantes Just Stop Oil estão tentando deixar sua marca.

Eles rapidamente escoltaram a mulher para fora da área… mas o homem ficou sentado de pernas cruzadas na quadra até que o segurança o puxou para fora do local.

grupo ativista Apenas Pare de Petróleo (que são conhecidos por esses tipos de acrobacias) assumiu o crédito pela comoção em uma série de tweets na manhã de quarta-feira … dizendo que as ações foram em resposta ao acordo de patrocínio de Wimbledon com o Barclays, uma organização. que os funcionários da Just Stop Oil afirmam ter “doado £ 30 bilhões para empresas de petróleo e gás” nos últimos dois anos.