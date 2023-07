Margot Robbie foi criticada por suas amigas por não beijar Ryan Gosling quando teve a chance

Margot Robbie está no topo do mundo agora, pois o tão esperado filme da Barbie arrecadou $ 164 milhões apenas nos EUA até agora, no entanto, de acordo com seus amigos, todo o resto é secundário a beijar a co-estrela de Robbie, Ryan Gosling, já que eles a provocaram por não fazê-lo.

Margot Robbie conversou com a revista People recentemente e, embora estivesse muito feliz com o sucesso, ela disse que seus amigos ficaram tristes por ela não ter beijado Gosling quando teve a chance.

Margot Robbie e Ryan Gosling nunca se beijam

Robbie disse que “Todas as minhas namoradas eram como, ‘Bem, você fez um filme inteiro com ele e não se beija? O que você tem? Achei que você estava no comando dessa vez!‘”

Brincando, ela disse: “Eu estava tipo, ‘eu sei, não posso marcar essa [my list]’.”

Isso aconteceu depois que ela afirmou uma vez que beijar Ryan Gosling fazia parte de sua lista de desejos, no entanto, de acordo com seus amigos, ela perdeu a chance e “não parecia uma vitória”.

O filme de grande sucesso também conta com a participação de Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Emma Mackey, Kingley Ben-Air, Dua Lipa, America Ferrera, Kate McKinnon, Emma Mackey, Rhea Perlman, John Cena, Michael Cera, Helen Mirren, e pessoas mais talentosas.

Segundo algumas publicações, o Gosling-Robbie dupla pode ser vista novamente em um onze do oceano franquia, no entanto, isso seria um prequela ambientada na Europa dos anos 1960no entanto, agora com a greve de roteiristas e atores, todos os novos projetos pararam completamente.

Atualmente, a Barbie é um sucesso internacional, pois já fez $ 377 milhões em todo o mundo e continuará a fazê-lo à medida que os novos números forem chegando.

Haverá uma Barbie 2 onde eles finalmente se beijam?