Maria Menounos mostra cicatrizes de cirurgia de câncer e a faz ‘sorrir’

maria menounos está provando que sua batalha contra o câncer pancreático não a está mantendo para baixo … indo online para mostrar suas cicatrizes de cirurgia, que ela diz que realmente a fazem sorrir.

A repórter e apresentadora de entretenimento compartilhou a foto reveladora no domingo à noite, mostrando 4 cicatrizes de cicatrização em seu estômago – dizendo que sua cirurgia no início deste ano é algo pelo qual ela é extremamente grata … enviando amor e agradecimento a todos que a ajudaram ao longo do caminho.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ela acrescenta: “Agora vejo as cicatrizes que passo protetor solar com cuidado para proteger e sorrio”. E, como você pode imaginar, ela foi recebida com muitos elogios nos comentários.

Você deve se lembrar, Maria anunciou seu diagnóstico de câncer pancreático estágio 2 em janeiro, mas disse na semana passada que seus médicos perdeu o tumor dela durante um exame inicial – resultando na duplicação de tamanho em apenas 2 meses.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Maria disse no podcast “Not Skinny But Not Fat” que desde então descobriu que uma ressonância magnética poderia ter detectado o crescimento … mas ainda permanece esperançosa enquanto analisa como os médicos não detectaram o caroço.