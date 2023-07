Maria Menounos revela que os médicos não perceberam o câncer

maria menounos está novamente falando sobre sua batalha contra o câncer de pâncreas… e sua experiência tem sido mais horrível do que qualquer um poderia imaginar.

O repórter de entretenimento sentou-se para uma entrevista no podcast “Not Skinny But Not Fat” apresentado por Amanda Hirsch e fez uma revelação impressionante … seus médicos perderam completamente seu tumor cancerígeno durante um exame inicial, causando metástase.