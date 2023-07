Marido de Lena the Plug fala sobre como é estar com alguém que dorme com outros homens

Bser traído é algo que quase todo ser humano teme muito, mas existem certas situações em que é realmente necessário que um parceiro tenha intimidade sexual com outras pessoas, pois faz parte de seu trabalho.

Esse é o caso das estrelas de cinema adultas. Há muitos que dormem com várias pessoas como parte de seu trabalho, mas ainda têm um parceiro fora da indústria a quem são, de certa forma, fiéis.

Adam22 presenteia Lena the Plug com um novo Lamborghini depois que ela dormiu com outro homemInstagram

Atriz Lena a tomada recentemente dormiu com outro homem pela primeira vez, e muitas pessoas foram muito rápidas em rotular seu marido de ‘simpático’ quando ele a deixou dormir com outro homem. Eles se casaram em maio, depois de cinco anos juntos.

Conversando com o TMZ do lado de fora de uma mercearia, ela disse: “Eu me sinto mal por ele [Adam] porque estou tendo muitas reações positivas enquanto ele está tendo muitas reações negativas.

“Estou sendo odiado também, mas sinto que há um grande problema com ele.

“Ele aguenta, é um menino grande. Acho que todos devem fazer o que os deixa felizes, desde que não machuquem ninguém.

“Existem coisas sexuais muito mais estranhas por aí do que as que temos atualmente.

“Eu fiz 200 trios com ele e mulheres. Isso é um simples? Alguém que teve toda essa experiência sexual e eu pego um cara e é como um grande negócio?”

Resposta de Adam22

Entrando no Twitter no início de julho, Adam22 também se defendeu das críticas em massa do ‘simp’: “Já faz oficialmente uma semana que deixei minha esposa fazer pornografia com outro cara. Senti um pouco de ciúmes no começo, mas no geral não foi um grande negócio.

“Ela me viu dormir com centenas de garotas e isso nunca afetou nosso relacionamento. Dormir com aquele cavalheiro foi incrível tanto para a carreira dela quanto para o nosso negócio @plugtalkshow!”