Marisa abre 75 vagas de emprego em todo o país

A Marisa, uma das principais redes varejistas de moda do Brasil, acaba de anunciar a abertura de várias vagas de emprego em diversas regiões do país. A empresa busca profissionais qualificados e dedicados para integrar sua equipe e contribuir para o crescimento contínuo da marca. Além disso, a companhia oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, tornando-se uma opção atraente para quem busca uma carreira no varejo de moda.

Marisa abre vagas de emprego em todo o Brasil

A companhia se destaca por oferecer um pacote de benefícios abrangente aos seus funcionários. Entre os principais atrativos, estão:

Plano de saúde e odontológico: A empresa disponibiliza assistência médica e odontológica de qualidade para garantir o bem-estar dos colaboradores e seus dependentes.







Vale-refeição: Os funcionários contam com um vale-refeição para auxiliar nas despesas com alimentação diária.







Descontos em produtos: A Marisa oferece descontos exclusivos para seus colaboradores em suas lojas, incentivando o uso dos produtos da marca.







Programa de desenvolvimento: A empresa investe no crescimento profissional de seus funcionários, oferecendo treinamentos e programas de capacitação.







Ambiente de trabalho inclusivo: A companhia valoriza a diversidade e promove um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos os colaboradores têm a oportunidade de crescer e se desenvolver.

A Marisa está divulgando diversas vagas de emprego abertas em diferentes áreas e regiões do país. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Gerente de Loja – São Paulo/SP







Vendedor(a) – Rio de Janeiro/RJ







Assistente de Estoque – Belo Horizonte/MG







Operador(a) de Caixa – Brasília/DF







Auxiliar de Visual Merchandising – Curitiba/PR







Estilista – São Paulo/SP







Analista de Marketing Digital – Porto Alegre/RS







Supervisor(a) de Vendas – Fortaleza/CE







Atendente de SAC – Salvador/BA







Assistente Administrativo – Recife/PE







Coordenador(a) de Recursos Humanos – Belém/PA







Técnico(a) em Informática – Manaus/AM







Analista Financeiro – Florianópolis/SC







Estagiário(a) de Moda – Campinas/SP

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na Marisa, os interessados devem acessar o portal 123empregos, onde estão listadas todas as oportunidades em aberto. No site, é possível encontrar os requisitos específicos de cada vaga, bem como os benefícios e responsabilidades relacionados a cada cargo. Os candidatos devem cadastrar seu currículo no portal e preencher todas as informações necessárias para concorrer às vagas desejadas.



Sobre a empresa

A Marisa é uma das maiores redes de varejo de moda do Brasil, com mais de 70 anos de história. Fundada em 1948, a empresa tem como objetivo oferecer moda de qualidade a preços acessíveis, atendendo às necessidades e preferências do público brasileiro. Com mais de 400 lojas espalhadas por todo o país, a companhia se destaca pela diversidade de produtos e pelo excelente atendimento ao cliente. Além disso, a empresa está em constante expansão e busca constantemente novos talentos para integrar sua equipe e contribuir para seu crescimento sustentável.

