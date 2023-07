Marista Brasil ABRE VAGAS em SP, PR e SC; Se candidate!

A Marista Brasil, instituição de ensino que busca protagonizar as transformações necessárias aos novos tempos e construir propostas educacionais inovadoras que atendam às necessidades atuais da sociedade, está com vagas abertas. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos vagos:

Analista de Tecnologia Educacional – Londrina – PR – Efetivo;

Assistente Pedagógico – Ensino Médio – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar Serviços Gerais – Temporário – Presidente Prudente – SP – Temporário;

Consultor (a) de Ensino Religioso – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador (a) Pedagógico(a) – Anos Iniciais (Currículo Diversificado) – Florianópolis – SC;

Coordenador Pedagógico – Fundamental II – Chapecó – SC – Efetivo;

Docente Assistente – Chapecó – SC – Efetivo;

Docente Assistente Ensino Fundamental – Presidente Prudente – SP – Efetivo;

Docente assistente – Ensino Médio – Ponta Grossa- PR – Efetivo;

Docente de História – Cascavel – PR – Efetivo;

Docente | Ensino Religioso – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista Arquitetura em TI- Infraestrutura/Segurança de TI – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista de Riscos – Curitiba – PR – Efetivo;

Pastoralista em Colégio – Maringá – PR – Efetivo;

Recepcionista PCD – Ponta Grossa – PR – Efetivo.

Mais sobre a Marista Brasil

Sobre a Marista Brasil, podemos ressaltar que a presença marista no Brasil sempre foi muito significativa. Os primeiros Irmãos chegaram ao país em 1897 e, desde então, a obra se expandiu de norte a sul.

Em 2023, esse propósito é fortalecido com a união da governança e da gestão dos Colégios Maristas, Escolas Champagnat e Escolas Sociais. Em resumo, o objetivo dessa integração é promover uma educação transformadora, aliando a formação para valores com a inovação, excelência acadêmica e impacto social. As vivências nos espaços maristas seguem – e sempre seguirão – norteadas pelo objetivo de construir um mundo mais justo e fraterno.

Atualmente, o Marista Brasil conta com 98 unidades em 80 cidades do Brasil e tem escritórios em Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Curitiba (PR) e em Brasilia (DF), em breve, nas cidades de Recife (PE) e Belo Horizonte (MG).

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Marista Brasil já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: