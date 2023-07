Mark Cuban rotula Mavs como ‘equipe de Luka’, apesar da chegada de Kyrie Irving

Dallas Mavericks proprietário marco cubano tem sido brutalmente honesto sobre Kyrie Irvingestá no clube após sua emocionante chegada.

Tendo chegado recentemente a um acordo de três anos para Irving, que o levará a ganhar 126 milhões de dólares, cubano foi muito claro sobre o fato de que Luka Doncic é o homem principal no Mavericks e é a equipe dele.

cubano conversou com a SiriusXM NBA Radio sobre como ele vai acomodar duas figuras enormes no camarim do Mavericks.

“Eu penso Kyrie amadureceu ao ponto agora onde ele sabe que é Lucas‘vapor,” cubano disse.

“Lucas sabe que é Lucas‘vapor, Kyrie sabe que é Lucas‘s equipe, e isso é o que é importante. E ele está disposto a desempenhar mais um papel de armador, e quando Lucas está fora, temos um armador que pode marcar e criar para os outros jogadores, ambos são jogadores que tornam seus companheiros melhores, e não tínhamos isso antes.”

Irving conhece seu lugar

A chave lá para Mavericks fãs é isso Irving está ciente de sua posição dentro da equipe e não está tentando se tornar o chefe assim que entra pela porta.

Falando sobre a assinatura do IrvingDirector Geral Nico Harrison disse: “eu acho Lucas e Kai trabalhar juntos.

“Acho que quando temos um jogador talentoso, dois jogadores talentosos, acho que eles trabalham juntos. Realmente acho que são os jogadores ao seu redor, meio que conhecendo seu papel ao ter esses dois caras jogando ao mesmo tempo. Acho que é nisso que precisamos trabalhar.”